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Android 开源项目 (AOSP) 代码搜索工具正式发布

2019/12/23 8:04:23来源：开源中国作者：白开水不加糖责编：远洋评论：

Android开源代码工程主管Jeff Bailey 等共同发文表示，目前，Android开源项目(AOSP)的代码搜索工具已正式发布。

Android开源项目的代码由一系列Git管理的代码库组成。要获得或查看这些代码，需要使用Git (一种开源版本控制系统)和repo (一种与Git相辅相成的代码库管理工具)，也正因如此，很多开发者们惯用的工具无法与之很好地配合使用，如GitHub、Gitweb等。

因此，官方表示，通过与Google内部负责代码搜索(Code Search)同事们合作，并使用Google开源的源码分析工具Kythe，其现在为开发者们上线这个Android开源代码搜索工具，希望该工具可以把开源代码更全面的呈现于开发者面前。

该工具目前包含的功能有:

  • 方便的查看、搜索源代码

  • 在整个代码库之间进行交叉引用的代码跳转，可以单击源代码的一部分跳转到另一部分

  • 在Android的开源代码分支之间进行切换(并非所有分支都有交叉引用信息)

  • 关于代码搜索工具的相关说明和文档可以在这里查看 https://source.android.google.cn/setup/contribute/code-search

除了搜索Android开源项目(AOSP)的代码之外，该代码搜索工具还同时提供了CameraX、Jetpack Compose等AndroidX库的源码搜索。

不过，目前并非所有代码库都可以使用交叉引用跳转。对此，官方则表示，随着时间的推移，这部分功能一定会越发完善。并称，希望这些可以帮助开发者们更好的使用Android开源代码。

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关键词：AOSP

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