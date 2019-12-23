Android 开源项目 (AOSP) 代码搜索工具正式发布

Android开源代码工程主管Jeff Bailey 等共同发文表示，目前，Android开源项目(AOSP)的代码搜索工具已正式发布。

Android开源项目的代码由一系列Git管理的代码库组成。要获得或查看这些代码，需要使用Git (一种开源版本控制系统)和repo (一种与Git相辅相成的代码库管理工具)，也正因如此，很多开发者们惯用的工具无法与之很好地配合使用，如GitHub、Gitweb等。

因此，官方表示，通过与Google内部负责代码搜索(Code Search)同事们合作，并使用Google开源的源码分析工具Kythe，其现在为开发者们上线这个Android开源代码搜索工具，希望该工具可以把开源代码更全面的呈现于开发者面前。

该工具目前包含的功能有:

除了搜索Android开源项目(AOSP)的代码之外，该代码搜索工具还同时提供了CameraX、Jetpack Compose等AndroidX库的源码搜索。

不过，目前并非所有代码库都可以使用交叉引用跳转。对此，官方则表示，随着时间的推移，这部分功能一定会越发完善。并称，希望这些可以帮助开发者们更好的使用Android开源代码。