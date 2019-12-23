聊天应用ToTok被称阿联酋监视工具，苹果谷歌已下架

北京时间12月23日早间消息，据外媒报道，一些消息应用App受到威权机构的青睐早已不是什么秘密，其中有一款App在设计时可能就已明确考虑到用于间谍刺探目的。不愿透露姓名的美国官员在接受《纽约时报》采访时说，聊天软件ToTok据信是阿联酋的一个监视工具。根据一份机密情报报告，阿联酋使用Totok跟踪用户的对话、跟踪地点（以天气为幌子）、确定社交关系和查看媒体。这款App的数百万用户大部分居住在阿联酋，但它在世界其他地方很受欢迎，并在美国出现了需求激增。

似乎有人试图掩盖ToTok的来路。这款软件是由Breej Holding开发的，但据信这是DarkMatter的一个幌子。DarkMatter是一家网络情报公司，由阿联酋情报官员和前美国国家安全局和以色列军事情报人员运营。该软件还与Pax AI（Pax AI）相连，Pax AI是一家与DarkMatter有关联的数据挖掘公司，该公司与阿联酋信号情报局在同一栋楼运营，直到最近，DarkMatter还在这栋楼里与外界通话。据信，该软件本身是对一款中国App应用YeeCall的一个略加修改的版本。

Breej、阿联酋和中情局均拒绝对此置评。美国联邦调查局表示，不会对某个App应用发表评论，但强调希望用户意识到它们可能带来的“潜在风险和漏洞”。

苹果和谷歌都从各自的应用商店中下架了ToTok。谷歌表示，这款应用违反了不具名的政策，而苹果则解释说，它仍在研究该款应用的聊天客户端。然而，当大量人群已经拥有这个App时，损害就可能已经产生了。如果前述消息是准确的，说明阿联酋有效地说服了数百万人轻易地就将他们的信息交给其间谍部门。这令人感到不安。这也说明了使用加密的App应用程序的重要性--它们不仅让外部入侵者远离，还常常阻止开发人员跟踪您的活动。