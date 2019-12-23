麻省理工研究员：银河系中央发出的伽马射线也许由暗物质产生

北京时间12月23日消息，据国外媒体报道，神秘的暗物质也许是解释来自银河系中央的伽马射线的关键。麻省理工学院物理学家在一篇新论文中指出，此前将暗物质当作伽马射线来源的模型也许存在一处致命缺陷。

麻省理工学院理论物理中心的博士后研究员瑞贝卡·莱恩（Rebecca Leane）指出：“假如事实证明这些信号的确是暗物质的话，将大大影响我们对宇宙的认知。我们知道宇宙的大部分都由暗物质构成，但我们并不清楚暗物质究竟是什么东西。假如发现了暗物质信号，无疑会产生重大影响，我们刨根究底、揭开暗物质真相的过程也将非常有趣。”

自2009年来，研究人员曾多次观察到从银河系中央射出的伽马射线，并在2016年终于确定了其源头。尽管观测结果显示，暗物质的相互碰撞可能也是原因之一，但一时间有多篇论文指出，脉冲星（快速旋转的中子星）也许是产生这些神秘射线的来源。自此之后，“脉冲星说”便成了科学家普遍认同的主流假说。

曾指出脉冲星是神秘伽马射线来源的科学家们也承认了最新研究的价值。

但此次发表的最新研究指出，之前的计算模型中可能存在一处致命缺陷，真相也许还是与暗物质脱不了干系。

该研究表示，科学家此前采用了一套名叫“非泊松模板拟合法”、用于定位太空中光点的模型，但该模型也许将光源误当成了脉冲星。

研究人员们在论文中写道：“这说明当时利用数据建模时，也许有什么地方出错了，暗物质可能才是产生银河系中央伽马射线的关键。不过，这并不能作为证明暗物质存在的有效证据，从银河系中央射出的伽马射线也许还是由点状射线源产生的。”

据报道，2016年提出“脉冲星是最可能造成这些伽马射线的来源”的论文作者们已经承认了近期研究中提出的这些缺陷，因此科学家们还需开展进一步研究。

参与2016年论文写作的作者之一、普林斯顿大学教授玛丽安吉拉·利桑迪（Mariangela Lisanti）表示：“在搜索暗物质的过程中，我们必须对每一项研究的不确定性都展开仔细评估。”

尽管利桑迪称，最新发现还不足以彻底排除“脉冲星说”的可能性，但研究人员表示，暗物质已经“重返赛场”。