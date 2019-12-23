腾讯两个月推七款社交App，频推新品扩展社交版图

11月以来，腾讯在社交赛道上动作频频，先后推出了七款社交类APP，包括猫呼、轻聊、回音、有记、朋友、欢遇和灯遇交友；既有针对熟人或者陌生人社交的产品，又有匿名社交产品。

其中，“朋友”APP因其Logo与此前关停的“朋友网”相似，被认为是“朋友网”回归，引发了广泛的关注。不过，记者使用后发现，“朋友”在主要的功能设计上，并没有独特新奇的亮点功能，与腾讯此前推出的社交产品大体相似。

业内人士分析认为，从目前腾讯新近推出的产品形态来看，不论是“朋友”还是其他多款社交产品，都没有过多的亮点展现。而此刻值得关注的问题是，当前正处于由5G、人工智能、VR等技术带来的行业变革期，腾讯的社交焦虑能否通过频出的产品得到缓解？

“朋友”回归，恋爱、交友一网打尽？

据悉，“朋友”App的特色主要在实名社交、智能匹配以及精选动态。

在实名社交方面，朋友官方认证账号“朋友”表示，会严格审核学校、公司信息，认证通过后，为用户发放专属身份标志，全心全意打造最真实的社交圈。

记者使用后发现，朋友App首页底部菜单包括“遇见”、“圈子”、“聊天”和“我”。

“遇见”页面，用户需要完善资料并进行相关认证后才能开启，随后可以进行匹配设置，是想要“恋爱”、“交友”、“约运动”还是“出去浪”，其中的“允许被发现”功能可自行选择开关。

在“圈子”页面，可以根据“好友、同公司、同城”三大分类来浏览已发动态，动态内容以图文、视频为主，页面布局与Instagram十分相似。此外，同城用户还会显示位置距离。

值得注意的是，朋友App用户可以查看好友的“好友列表”，根据“让用户跟朋友的朋友交朋友!”的slogan，该款产品似乎致力于让用户更方便地认识朋友的朋友，以迅速拓展社交圈。

不过，填写资料时，只能填写目前在职单位，不能填写以前就职单位和毕业院校。所以如果部分用户想要寻找曾经的同学或同事，目前并不能满足此类需求。

此外，记者注意到该款产品好友列表完全开放也引发了一些关注和讨论。朋友APP信息的公开和QQ差不多，但程度上更加开放、速度上更加快。对于是否会侵犯隐私权或者带来其他相关困扰，相关法律从业者对记者表示，隐私权是一种一旦公开就消灭的权利。用户仍然拥有注销账号的权利。用户发布个人动态可以称得上是基于自己的意志公开了自己的信息，所以也就无所谓隐私权被侵犯。

此次“朋友”APP之所以引起较多关注，是因为其因Logo相似而被视为是早已停止运营的朋友网的“复活”。朋友网前身为“QQ校友”，2008年8月公测，2011年1月改名为“腾讯朋友”，7月5日更名为“朋友网”。

朋友网类似人人网，继承了QQ社交关系链，是腾讯公司打造的真实社交平台，为用户提供行业、公司、学校、班级、熟人等真实的社交场景。它一度被认为是腾讯对标人人网而生的社交产品，不过，在人人网落幕后，朋友网也在2017年8月被停止服务和运营。

“朋友”内测二维码一出现，就不断在微信朋友圈流传。不过就使用体验来讲，记者采访了相关用户，他们普遍表示，“朋友”并不是一款有创意的社交软件，总体“交友”的基调不改，却也没有非用不可的理由。

挑战者不断入局，腾讯频推新品扩展社交版图

在社交这条赛道上，坐拥微信和QQ的腾讯是当之无愧的巨头。腾讯公布的2019年第三季度业绩显示，2019年第三季度，微信及WeChat的合并月活跃账户数达11.51亿，同比增长了6%。不过，随着社交市场的爆发，阿里、字节跳动、搜狐等互联网巨头携一众中小企业也纷纷试水、不断搅局。

iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2018年中国移动社交用户规模为7.37亿，预计未来两年仍将稳步增长，2020年有望突破8亿人。

艾媒咨询数据显示，网民使用移动社交产品目的多样，其中37.8%的受访网民使用移动社交软件的主要目的是获取信息，其次是聊天解闷，占比为36.8%。扩大交际圈占比28.2%。

为了防御外部竞争，腾讯在社交赛道上动作频频，先后推出了多款具有社交属性的产品。除了上半年推出的虚拟形象社交产品“卡噗”，11月以来，其更是一口气推出七款产品，包括视频社交APP“猫呼”、“高品质脱单”的恋爱交友产品“轻聊”、陌生人语音直播交友APP“回音”、主打记录生活、开放式社区社交的“有记”、主打半熟人社交的“朋友”、视频相亲交友App“欢遇”及匿名情感社交产品“灯遇交友”。

投融资专家许小恒表示，高频推出新产品背后，一方面来源于腾讯在社交领域被外部对手频频冲击的现实。在整个社交赛道上，字节跳动、阿里，众多互联网头部公司都在撒网布局，抖音、小红书、火山小视频等新社交服务与QQ、微信形成了错位竞争，让人们看到了社交服务市场的更多可能性。腾讯方面希望在社交服务领域探索更多新产品所做的尝试，也是在稳固自身行业地位。

另一方面，这也是源于腾讯内部居安思危，面对社交服务市场加速变化与竞争对手的步步紧逼，腾讯方面迅速调整，不断进行内部发散式创新，也在一定程度上体现了腾讯对行业未来的多方布局。

根据《2020年中国社交类APP市场分析报告》，2019年多款面向年轻用户群体的社交产品备受资本青睐，它们以新技术、新玩法、新场景等要素为切入点，抢占移动社交细分赛道。根据分析认为，资本向来较为重视年轻人市场，定位于00后、95后等年轻群体的社交产品更易收获资本的支持，但资本的入局并非意味着这些社交产品未来道途坦荡。

目前我国社交类APP市场主要由微信、QQ、微博等占据主要市场。近日“微信被默认成常规办公软件”登上微博热搜，引发广泛热议。大多用户表示，虽然微信方便沟通，但也易让人生出生活工作分不清的感觉。不可否认的是，目前的主流社交软件似乎越来越难以满足用户对于某些个性化、自由等的需求。

与此同时，业内人士分析认为，5G、人工智能、VR等技术的发展与变迁让声音、图片、视频等新型社交方式加快落地，以00后、95后为代表的年轻群体正在崛起，他们的社交需求呈现出新变化，这些因素的叠加有望触发移动社交的变革。在此行业变革的重要窗口期，腾讯的社交焦虑又能否通过“朋友”的回归、频出的新品得到缓解？