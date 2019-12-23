Sensor Tower：11月TikTok安装量将近6700万

IT之家12月23日消息 Sensor Tower数据显示，11月TikTok安装量将近6700万，为该应用有史以来安装量排名第3的月份，仅次于2018年12月和2019年1月。

从日安装量来看，历史最高点出现在2018年12月25日圣诞节当天，达到306万，且增量主要来自美国市场。当天美国市场的安装量激增至71.7万（圣诞假期前一周的日均安装量为15.4万），占TikTok安装量的23.4%。目前TikTok已经成为美国年轻用户分享生活趣事的主要平台之一，尤其在一年中最重要的节日--圣诞节。从当前趋势看，今年12月的下载量有望超越去年同期。

11月TikTok安装量前五的市场为印度，巴西，美国，俄罗斯和印尼，分别贡献43.9%，8.1%，6.4%，5.5%和3.9%的安装量。

收入方面，11月TikTok应用内购收入达到686万美元，为目前收入最高的月份，同比增长179%，环比增长18.8%。美国用户贡献了70.3%，其次为加拿大和英国，分别为5.9%和4.5%。

回顾2018年，应用内购日流水最高的时间出现在12月26日，圣诞节之后第一天。当天应用内购收入达到21.6万美元，较圣诞前一周的日均流水增长102%。今年12月的收入将延续去年的趋势，并有望创历史新高。

Sensor Tower广告情报平台最新增加了TikTok上的广告投放情报。以11月美国iOS平台Top20手游广告主为例，投放量最大的是Epic Game于11月新推出的卡通英雄RPG手游《Battle Breakers》。

从游戏数量上来看，目前在美区TikTok买量以超休闲游戏为主，其中德国厂商Popcore的产品最多，达到4款，法国厂商Voodoo和土耳其厂商SayGames各有3款。

中国手游则有掌游天下《Rusty Blower 3D》，猎豹移动《砖块消消消》，以及网易《明日之后》。

除了TikTok，Sensor Tower广告情报平台还提供Facebook, Youtube, AdWords, Unity, Applovin, Chartboost, ironSource, Vungle等海外主要投放渠道的广告监测数据。