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中国移动原董事长王建宙：遗憾中国移动没有成功在A股上市

2019/12/23 10:19:01来源：C114中国通信网作者：颜翊责编：远洋评论：

近日，中国上市公司协会原会长、中国移动原董事长王建宙在接受证券日报采访时坦言，他有两个遗憾，一个是中国移动没有成功在A股上市；二是中国移动没有做更多的国际并购。

王建宙称，当时之所以选择美国和中国香港两地同时上市，是因为当时国内资本市场容量比较小。中国移动上市后努力了很多年，也没有完成在A股上市的夙愿。“作为当时全球市值最高的电信运营商，却不能让国内投资者分享其成长，确实是一个遗憾”。

其实，在王建宙在任时，曾多次提及希望中国移动能回归A股，让内地投资者分享中国移动的发展成果，也想让内地客户更多地了解公司的经营计划和经营目标。早在2010年，他就透露公司内部已经为回归A股上市做好了准备。但由于A股国际板推进过程复杂，一直未有进展。市场也一度传言中国移动将成为第一家回归A股的红筹公司。但直到王建宙卸任中国移动董事长七年后的今天，中国移动仍未回归A股。

说到另外一个遗憾，王建宙则表示，“我退休时，中国移动账面上趴着几百亿美元的现金，没有及时把这些资金用活，确实挺可惜。”他认为，中国移动有强大的实力和影响力，但是出于担心风险和管理水平差距问题，中国移动没有进行大规模并购。在海外市场，真正收购的只有一家巴基斯坦科泰尔公司。

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关键词：中国移动

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