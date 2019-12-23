2019年苹果表现如何？读完这10个故事就明白了

2019年，苹果发生了一些不大不小的事，一年结束之时，我们有必要温习一下。整个2019年，苹果没有出现什么丑闻，在全球大变局中也坐也安稳。但没有超凡入圣的企业，即使是苹果也会犯错。

总体来看，苹果有5个地方做得不错，也有3个地方犯了错。先来说说做得对的5个地方：第一个，手机摄像头进步，跟上行业最高标准；第二个，将iPad与iOS分开，推出iPadOS；第三个，做出一些牺牲，让手机续航时间延长；第四个，与高通和解；第五个，用新广告技术为行业树立典范。也有3个做得不好的地方：第一个，Siri和HomePod仍然平庸；第二个，iPhone定价还是有点高，市场需求低迷；第三个，AirPower夭折。

如果你想进一步了解2019年的苹果，应该读一下这10个故事：

推出一大堆新品

早在2019年开始之前，苹果CEO库克就向粉丝们承诺，说2019年全年都会有重量级产品推出。果不其然，在这一年里，苹果推出如下产品：

iPhone 11、Apple Watch Series 5（搭配ECG App）、信用卡、新AirPods、AirPods Pro、七代iPad、iPad Air、iPad mini、Mac Pro、Pro Display XDR、16英寸MacBook Pro、MacBook Air、iMac、Research App、Apple TV+、Apple News+、Arcade流媒体服务、macOS Catalina、iOS 13、iPad OS、tvOS 13、watchOS 6、Final Cut Pro X、Logic Pro X、iPod touch、Siri Shortcuts。

另外，苹果还在多个地区开设新专卖店，大量采用太阳能，翻新了App。

iPhone 11和U1芯片

苹果在iPhone 11内部植入U1芯片，有了这块芯片，你可以与附近的AirDrop用户分享目标文件。Ultra Wideband技术向我们暗示，U1只是一个开始，在未来几年里，因为有了U1，苹果将会创造出更多新产品和新服务。

在iPhone 11手机上，苹果还大量引入机器学习技术，正因如此，手机摄像头更加智能。另外，苹果还改进了语音识别技术，我们离“语音优先AI预测型”用户界面又近了一步。

服务

今年苹果推出自己的流媒体服务Apple TV+，引起轰动。除了Apple TV+，还有Arcade流游戏服务、News+，新服务不错，得到用户的认可。

库克曾经说过，要将苹果服务业的年营收提升到500亿美元。2016年至2018年，苹果服务业的营收分别是243亿美元、299.7亿美元、371亿美元，2019年前三个季度，服务业营收463亿美元。库克达到目标应该没有什么悬念。

iPad向生产工具进化

2019年iPad降生，在过去2年里，iPad有了很多进步。苹果推出iPadOS，大大增强了 iPad Pro的生产办公能力。

因为增加Sidecar模式，Mac与iPad的距离进一步拉近，又因为支持Apple Pencil，所以用iPad办公更加方便了。

有许多任务我们本来喜欢用电脑来完成，自从iPad进化之后，我们可以用iPad来取代电脑。有人猜测，苹果最终会把A系列芯片装进Mac，如果真是这样，那行业又要变天了。

为了吸引开发者，苹果推出Catalyst项目，目的是让开发者可以轻松优化iPad App，让App在其它设备上使用。

艾维离开

2019年，苹果传奇设计师乔纳森·艾维（Jony Ive）离开。当然，艾维仍然会以“局外人”的身份为苹果服务，不过他的设计方向可能会改变：以后只为富人设计一些昂贵的产品，不会再为大众用户设计。

对于苹果帝国来说，艾维的离开肯定是一件惊天大事，但不一定是坏事，因为艾维离开之后，苹果有机会优化设计决策，为硬件设计确定新方向。

某一天，也许我们会看到黑色版AirPods，等着吧。

苹果收购英特尔调制解调器业务

苹果与高通握手言和，又砸下10亿美元收购英特尔调制解调器业务，由此可以证明5G iPhone十分重要，它对苹果重要，对5G产业的发展也很重要。

有人认为，苹果一方面与高通签署和约，又花钱收购，说明苹果开发5G技术时遇到挑战，专利与授权是苹果难以绕开的障碍。

如无意外，2020年苹果将会推出5G iPhone，内置高通调制解调器。到了2021年或者2022年时，苹果也许会为iPhone装备自己的5G调制解调器。

信用卡

苹果信用卡也许不是最棒的信用卡，但离“最棒”并不遥远。最近苹果又推行一项新举措：Apple Card用户购买iPhone可以按月付费，不需要利息。这一举措似乎在向我们暗示：苹果将会朝着“苹果即服务”的模式转移。接下来苹果会怎么做呢？可能会继续巩固金融服务产品。

Siri和隐私

苹果老是说自己将用户隐私看得无比珍贵，相信它说的是真话，在隐私方面苹果做得比对手好。不过前段时间也曾出现过意外，为了优化Siri，苹果悄悄录制用户对话，粉丝知道后勃然大怒。苹果回应称已经调整政策，在公司内部对录音进行处理，所以信息会更加安全，用户也可以禁止Siri录音。

蝴蝶键盘

苹果16英寸MacBook Pro很不错。在这款笔记本上，苹果终于抛弃臭名远扬的蝴蝶型键盘，用更安全更坚固的新键盘取代。终于，历史翻篇了。为了讨好专业用户，苹果还推出更强大的Mac Pro系统和Pro Display XDR。现在消费型用户正在等待，希望明年春天会有新Mac推出。

在中国遇到困难

2019年，中国是苹果的心病。今年二财季，苹果大中华地区本季度营收约为102.18亿美元，去年同期约为130.24亿美元，同比下滑22%。三季度营收同比也有下滑，只是幅度很小。进入2020年，苹果中国业务能否反弹？现在还不明朗。