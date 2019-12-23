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紫光5G超级SIM卡今日开卖，未适配苹果机型

2019/12/23 10:47:49来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家12月23日消息 紫光5G超级SIM卡今日10点在广州联通新时空营业厅开卖，官方表示紫光5G超级SIM卡适配nano+nano/储存复合卡槽，适配终端包括华为、小米、OPPO、vivo等品牌，不包括苹果机型。

官方称，5G超级SIM卡可在广东省的部分营业厅办理，当地号码可以保留原号码办理5G超级SIM卡，而异地号码则需要提前咨询当地营业厅是否支持。目前，网上暂没有其外观及售价信息。

官方表示，这款超级SIM卡产品，具备高速接口，在存储卡形态基础上增加了SIM触点，实现了二合一卡槽上同时支持存储功能和SIM通信功能。

容量方面，超级SIM卡可选32GB/64GB/128GB，相比之下，一般 SIM卡的IC芯片中有128KB的存储容量，可供存储1000组联系人信息。

超级SIM卡还将推出同名移动端APP，用户通讯录、照片、应用等资料，可以通过备份/恢复的一键式操作，实现跨品牌手机迁移。而且，资料备份和恢复均在本地进行，全程加密护航，不消耗流量，也不泄露资料内容。

安全性方面，官方称超级SIM卡能够为用户提供“私人数据保险箱”服务。它内置的金融级芯片已经通过国际CC EAL6+测试，取得了国内ISCCC EAL4+安全认证/银联芯片安全认证/国密算法二级认证等一系列安全资质。

在用户最关心的速度方面，超级SIM卡采用企业级闪存颗粒，拥有90MB/s的数据读取速度，60MB/s的写入速度。

最后，超级SIM卡还采用与工业级M2M产品相同的封装工艺，与普通SIM卡封装相比，更稳定可靠，不易损坏，耐用性更高。

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关键词：紫光5G SIM卡

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