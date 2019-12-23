摩托罗拉中国区产品负责人谈Razr：从可折叠开始，打开手机的未来世界

过去几年，各品牌智能手机的设计趋同，已经很难让人感受到惊喜。不过，折叠屏技术的日趋成熟，似乎又重新点燃了人们对下一代移动设备的憧憬。

今年，全球几大手机厂商推出了各自的折叠屏解决方案。根据Sigmaintell的数据，2019年全球可折叠智能手机的销售量约70万部。而随着折叠屏成本的快速下降，预计2020年全球可折叠智能终端的销售量约400万部，同比增长约为519%，行业将会迎来爆发式增长。而到2025年，这一数字将增长至1.5亿部。

实际上，在2016年，联想就首次展示了可弯曲的智能手机和智能平台的概念机型。那个时候，「全面屏」的概念才刚刚走红。

Razr系列其实早在2004年就已推出，凭借小巧的造型、翻盖的设计成为Moto的经典系列。但智能机时代到来后，这个系列已停产多年。

现在，Razr以折叠屏手机的形象重出江湖，并延续了翻盖设计，展开后屏幕为6.2英寸，与普通智能机大小相当。外盖上方有一块2.7英寸的显示屏，不必打开手机就能查看通知、进行自拍。另外，在外屏上浏览的内容，展开手机后可以直接转换到内侧的大屏上，无缝切换。

与其他手机厂商定位在「将平板电脑折叠成手机」不同，Moto Razr 2019选择「将大屏幕手机做得更有便捷性」。

分歧已经出现。这是手机厂商对于未来移动设备流行趋势的不同判断。折叠屏究竟意味着什么？可折叠屏手机的普及需要克服什么？未来手机市场的变数在哪里？在突破和传承中如何找到最佳平衡点？联想摩托罗拉中国区产品负责人高峰在GeekPark IF X的现场聊了聊这些问题。

以下内容为联想摩托罗拉中国区产品负责人高峰演讲实录：

尊敬的各位嘉宾，大家好！

今天给大家分享联想摩托罗拉在可折叠技术上的一些探索，其实也是从突破和传承之间怎么样寻找一个最佳的平衡点。

说到传承，摩托罗拉作为手机的发明者，其实它有着丰富的创新的历史，比如说世界上的第一部移动电话大哥大、第一个折叠的手机、第一个触摸屏的手机，其实都是来自于摩托罗拉的。

2014年联想集团收购了摩托罗拉移动业务以后，更是在去年推出了全球的第一款商用的5G手机，moto Z加上5G的模块。我们一直都是以突破型的创新来引领手机这个行业的一些转型。

今年在移动智能终端领域，有两个最热的词，一个是5G，另外一个就是折叠屏。

我也请各位朋友想一下，未来的几年移动的终端会是一个什么样的样子，各大厂商都是自己在探索不同的方向，其实也是有规律可寻的。

互联网的厂商基本上都是围绕着语音为中心，硬件的厂商以屏幕作为它的核心，因为它更加的直接而且也更加的直观，能够改善用户的体验。

联想的研究院和摩托罗拉研发的团队，是从2015年开始寻求突破的方向，前前后后我们一共拿出过26个不同的方案来，最后聚焦到了两个方向。

第一，把平板的电脑折叠成手机，目前市面上已经有至少两款这样的产品。

第二，把大屏幕的手机做得更加的有便携性。有的时候想法可能是立体的、多元的，但是真正要做决策的时候，还是需要折叠现实的世界，能够分出一个黑白，最后找到一个自己的方向。

大概前10年，大多数的公司做战略决策的时候，基本上都是依靠着领导者的直觉，但是现在我们更多依靠的是数据分析的科学的决策手段。所以，我们做了大量的用户的调研，而且对后台用户的使用数据进行了很多的分析，最终在这里面发现了两个非常重要的点。

第一，用户是非常喜欢大屏幕的手机，但并不是屏幕越大就越好，超过一定尺寸接受度就是一个几何级数的下降。但是，大多数的用户，都希望现有的大屏手机能够做得更加的紧凑、便捷。

这个时候折叠显示屏就变成了一个最佳的方案，所以我们当时就把突破的方向锁定在把现在的大屏手机折叠。我相信在座的各位朋友很多人都认识这个产品，这个是摩托罗拉的刀锋。当年在全球销售了1亿3000万部，这是功能级时代的一个奇迹。

第二，有大量的用户非常认同或者是非常的喜欢刀锋的标志性的翻盖设计，而且大家都觉得这是一个非常独一无二的产品设计，所以我们最终在诸多的方案中选择了它。

这个就是全球第一款折叠屏的翻盖手机，全新的摩托罗拉的razr，很快就会在市场上销售。我们在创新产品的规划和设计的时候，一直遵循的一个原则，首先要惊艳，要给大家一个哇的感觉，而且要简单还要有丰富的体验。

所以，这一款折叠屏的razr实际上是我们为今天重新发明的。既有突破，折叠的显示屏能够改变现在手机千篇一律的现状，同时，会带来内外双屏双世界的全新的体验；而且也有传承，标志性的超薄的设计，看上去既熟悉又独一无二。

我相信很多朋友可能跟我一样都去参观过贝大师设计的苏州博物馆，非常现代的建筑，里面加入了传统的苏州建筑的标志性的线条，看上去美轮美奂。所以我们在产品的设计中也加入了非常多的、最有影响力的razr V3的标志性的一些设计元素。比方说下巴的这个曲线，它能够带来非常出众的音质，还有就是无缝对接的设计方案带来的便利性。

这些非常惊人的创新的DNA，也能够借助现在折叠屏的razr，能让我们在体验或者是能够引领未来的同时，还能够点燃消费者的那个记忆和他的激情。

有了非常惊艳的设计，那产品上需要什么样的创新技术才能实现呢？可折叠的设备其实技术上最大的难度就在于两个部分：一个是它的屏幕，再有就是它的转轴技术，也有人说叫铰链的技术。

我想大家可能小的时候都有折纸的经验，当你折一个纸的时候，如果是简单地对折，那可能它的折痕是无法消除的，但是如果转角的这个弧度过大的话，那折叠以后这个纸是很难做到平整。所以它的转轴或者是叫铰链的技术，这个设计中最重要的一个环节就是要小型化，而且要确保屏幕能够无缝的对折。

这个无论是从功能还是从设计的美学上，都是非常重要的一点，而且也是可折叠设备技术上最困难的。

作为一项创新技术，最重要的就是要围绕着用户的关注点，来给出一个答案，可折叠设备用户最关注的点是什么呢？也就是它的痛点是什么呢？

第一，当你把屏幕打开的时候，希望这个屏幕它永远能够保持一个平整，上面不要有折痕；然后在它转角的这个位置不要有任何的突起或者是凹陷的皱褶，或者是一些突起的部分，我可以非常自豪地说现在摩托罗拉razr的这个方案是现在市场上唯一能够做到这一点的，不管你是用一年、两年，还是更长的时间，它的折叠屏幕打开的时候总是能够保持平整。

第二，手机是一个非常高频使用的日常产品，所以是不是能够非常快速的打开、合上，也就是「快关快合」是一个非常重要的因素。

我不知道在座的朋友有没有谁统计过自己一天解锁使用手机大概是几次，我们后台的用户使用习惯的大数据有一个统计，平均一人一天要解锁使用手机43次，其实高频的用户他平均达到了87次。大家可以想象一下，如果折叠屏的设备每次你都需要小心翼翼的打开或者合上的话，用户是一个什么样的感受？可能用的久了一点，性格可能都会发生一个变化。

现在我们的摩托罗拉razr解决了这个问题，它能够做到一个快翻、快合。

摩托罗拉的razr是用什么方式或者用什么样的创新科技来解决的这两个最大的痛点呢？摩托罗拉的研发人员和联想研究院的同事们他们实际上是从四种铰链的方案开始来寻找一个既可靠而且要耐用的设计方案。

而且，经过了十九代的升级改善，最终研发出了我们现在在摩托罗拉razr上使用的这种IP专利技术，叫做bashel，也就是中型的铰链技术，首先它是一个双稳态的一个设计结构，所以两边的受力完全是均衡的。另外，它整个折叠的部分，整个都是不锈钢的结构，所以非常的经久耐用。

这个折叠的部分由三部分组成，有两个铰链，一个活动的滑板，还有一个弹性折叠的板。大家可以看这个图上刚才浅蓝色的部分，就是它的活动的滑板，当手机打开的时候，它会自动的上升，然后支撑这个柔性的显示屏，给它足够的张力和一个非常坚固的支撑力；然后当合上手机的时候，使这个屏幕真正做到无缝对折，弹性的折叠片，也就是最下面银灰色的部分，它是金属的弹性折叠片，打开这个屏幕时，会从两端拉紧这个屏幕，使它永远能够保持一个非常平整、坚固的状态。

所以，这个专利的中型铰链技术解决了这两个最大的痛点。

可折叠设备第三个痛点可能很多人在心里都问过，折叠屏的寿命怎么样，能折多少次，是不是经用？折叠屏是不是容易划伤？是不是容易受损，因为它毕竟不是一个玻璃的屏幕。

现在几个厂商可能用的方式都不一样，其中有一家推出的折叠屏手机用的是屏幕外翻技术，所以长期使用很难避免划伤或者屏幕受损。另外一个厂商现在用的是内折的方案，目前有折痕，而且因为两个屏幕之间的空间有点过大，所以灰尘或者一些细小的颗粒比较容易进入，划伤这个屏幕。

我们经过长时间的研究，试了很多种方案，最后我们用了接近零间隙的中型铰链方案，真正能够做到屏幕无缝对折，解决了主要的风险。同时，我们这个显示屏前后都定制了保护层，一共是五层，其中有一层是用不锈钢制成的，不但能防划伤，而且延长了寿命，我们在上面做了一个纳米级的保护层，能够做到其它可折叠设备做不到的防水、防泼溅功能，这一系列的创新都使摩托罗拉razr这款手机不但有非常惊艳的设计以及锐利的未来感，而且非常实用。

同时，它也包含了联想和摩托罗拉在技术上永远敢于挑战极限的创新精神。

我记得有人说最新鲜的事儿往往是你不知道的历史。其实我想说最好的传承就是突破它，用有效的创新给它带来新的活力，这才能够真正的改变人们的生活方式。

刚刚分享了摩托罗拉razr整整四年的从零到一的创新的过程，我相信可折叠的技术，尤其是在5G时代到来了以后，能够真正地改变智能终端用户的使用习惯。

未来是从1到N，可折叠的技术能够成为我们通往电影《西部世界》里面看到的未来世界之间的桥梁。