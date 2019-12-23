蚂蚁金服将在A股H股同时上市？回应：不评价市场传言

新浪科技讯12月23日下午消息，据自媒体“开柒”爆料称，蚂蚁金服也许要上市了，计划是在内地A股和香港H股同时上市。

与此同时，文章中还写道，“蚂蚁金服支付交易的收入占比已经下降，而技术服务类的收入占比在快速上升，并将成为未来主要的收入组成部分。蚂蚁金服目前支付收入和技术服务收入的占比已经持平，各占45%左右（剩余10%的收入来自于金融云、技术开放平台、区块链等2B的硬技术收入）。蚂蚁金服也将大力发展技术服务业务，预计三年后，技术服务的收入占比将达到2/3。”

对于上述消息，蚂蚁金服向新浪科技表示，不评价市场传言。

今年以来，蚂蚁金服对股权和整体架构进行了调整。12月19日，蚂蚁金服宣布，全面提速全球化、内需、科技三大战略。即日起，胡晓明接任蚂蚁金服CEO，向井贤栋汇报，井贤栋继续担任蚂蚁金服董事长。未来井贤栋将投入更多精力到全球化市场和智能科技等“明后天”领域。胡晓明带领团队发力内需市场，助力更多服务行业等实现数字化升级。

9月24日，阿里巴巴集团宣布，公司已收到蚂蚁金服33%的股份。这一入股交易基于双方2014年签署的战略协议。为保障股东利益，2014年双方协议承诺，蚂蚁金服每年需向阿里巴巴支付知识产权及技术服务费，金额相当于蚂蚁金服税前利润的37.5%；同时，在条件允许的情况下，阿里巴巴有权入股并持有蚂蚁金服33%的股份，并将相应的知识产权转让给蚂蚁金服，上述服务费的安排同步终止。9月28日，蚂蚁金服的注册资本已经从157.61亿元人民币变更为235.24亿元人民币。

2019财年，蚂蚁金服支付给阿里巴巴集团的特许服务费和软件技术服务费为5.17亿元。按照此前约定的37.5%的分润协议计算，蚂蚁金服税前利润约为13.79亿元。（注：阿里巴巴财年与自然年不同步，从每年的4月1日开始，至第二年的3月31日结束。）