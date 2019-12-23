内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

华尔街日报：匿名人士称字节跳动旗下TikTok正寻找全球总部

2019/12/23 19:22:18来源：新浪科技作者：李明责编：沧海评论：

新浪科技讯北京时间11月23日晚间消息，据国外媒体报道，知情人士今日称，抖音母公司“字节跳动”（Bytedance）正考虑在中国境外为其热门视频分享应用TikTok设立全球总部。

知情人士称，新加坡是字节跳动正在考虑的一个城市，而其他可能的地点包括伦敦和都柏林，并没有美国任何一座城市入围候选名单。TikTok目前并未设有总部，尽管其最高级别的高管在上海办公。

TikTok即“抖音海外版”，目前在美国青少年中越来越受欢迎。TikTok今年早些时候曾表示，TikTok在美国拥有2650万月活跃用户，其中约60%的年龄在16岁到24岁之间。

市场研究公司SensorTower数据显示，今年第二季度，TikTok的下载量在全球排名第四，落后于Facebook旗下的三款应用WhatsApp、Messenger和Facebook。

当前，许多竞争对手都在关注TikTok的成功。TikTok很快就证明了，自己对谷歌旗下的YouTube来说是一个有趣的挑战。如今，TikTok已经能够捕捉到一些最受欢迎的YouTube创建者来采用它的平台，同时也打造出了自己的明星。

今年10月底有报道称，“美国外国投资委员会”（CFIUS）已对字节跳动10亿美元收购美国社交媒体应用Musical.ly交易展开所谓的国家安全审查。尽管这笔收购交易早在两年前就已完成，但美国议员近期一直在呼吁对TikTok展开调查，包括其如何存储个人数据。

随后，TikTok在其网站发表声明称，美国所有TikTok用户的数据都存储在美国境内，并在新加坡为数据库建立备份系统。

有分析人士称，字节跳动此次考虑为TikTok设立全球总部，就是想证明TikTok的独立性。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：字节跳动

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有