5G手机谁在用？在哪用？这里有一份5G手机报告待查收

自8月5日第一台5G手机上市以来，5G手机逐渐走进日常生活，这也使得“5G手机”成为了2019的年度热词。5G手机哪些机型最受欢迎？使用5G手机的用户又有哪些特点？这里有一份盘点报告等你查收。

每日互动个推大数据显示，截至11月24日，国内手机市场上在售5G手机已经拥有了四大厂商7大机型。

目前，华为以71.7%的市占率领跑5G手机市场，Vivo在接连推出两款5G手机后以17.7%的市占率站稳脚跟，小米在9月推出首款5G手机后以10.4%的占有率完成了首秀。

随着5G用户群体的不断扩大，5G手机的用户构成也发生了变化。大数据通过对用户画像的对比，发现5G手机对年轻人的吸引力更大，5G试点城市用户购买5G手机的意愿更强烈。

用户画像显示，最新的5G手机用户中男女比例为55%和45%，相比于全量手机人群的男女比例53.2%和46.8%相差不大，看来男生女生都爱5G手机。

从用户年龄分布来看，25-34岁的年轻人占比达66.7%，远高于普通人群中同一年龄段人群占比37.1%，成为5G手机的主流用户。24岁以下的95后人群占比增长明显，从8月的10.3%增长到了21.5%。

在城市分布上，北京、上海、广州、深圳四大一线城市纷纷登上城市占比排行前4位，南京、杭州、成都、郑州、重庆、武汉等新一线城市紧随其后，形成了以一线城市为中心，向新一线城市扩展的渗透趋势。

总体来看，2019是5G手机的起步之年，虽然目前使用5G手机的仍是一部分小众群体，但他们大多来自于一线及新一线城市，有着稳定可观的收入，对科技敏感，追求精致时尚的生活，是优质的用户群体。随着5G网络的逐步部署，“5G手机”依然会是2020年的年度“热词”之一，成为带动手机市场增长的“闪光点”。