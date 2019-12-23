蔚来汽车：12月30日公布2019年第三季度财报

【TechWeb】12月23日消息，蔚来汽车(NYSE:NIO)今日发公告称，将于2019年12月30日美国股市开盘前（北京时间12月30日晚）公布2019年第三季度财报。

财报发布后，蔚来汽车管理团队将于美国东部时间12月30日早7点（北京时间12月30日晚8点）召开财报电话会议。

今年9月，蔚来发布第二季度财报时，引起了很多关注，上遍头条，这次应该也会引起许多关注。

蔚来今年第二季度总收入为15亿元，环比下降6%。蔚来今年第二季度共交付3553台汽车，其中ES8交付数量为3140辆，ES6交付数量为413辆，蔚来今年第二季度汽车销售额为14.1亿元，环比下降7.9%。蔚来第二季度净亏损33亿元，市场预期亏损29亿元。

第二季度财报显示，截至6月末，蔚来总资产约182亿元，总负债177.5亿元，距资不抵债仅一步之遥。

截至6月末，蔚来流动资产约80亿元，流动资产指企业可以在1年或者超过1年的一个营业周期内变现或者运用的资产；流动负债约82亿元，流动负债指企业1年内或者超过1年的一个营业周期需要偿还的债务合计。也就是说，蔚来流动资产不抵流动负债，流动比率（Current Ratio）小于1。流动比率反映了企业的短期偿债能力。

事实上，如果考虑到可赎回非控股权益（Redeemable non-controlling interests）后，蔚来的普通股股东权益已经为负数了。截至今年6月底，蔚来普通股股东权益为负9.6亿元。

蔚来第二季度财报会议也开得非常奇怪。按理说，发完财报后，蔚来会在当天举行第二季度财报电话会议，蔚来此前也是这么预告的，投资者对此事也是有预期的。

可是，蔚来当时突然公告称，取消原定于当天举行的第二季度财报电话会议，蔚来在公告中未说明取消原因。取消财报电话会议是非常罕见的事情，一般都是由于公司陷入重大经营或公关危机，比如2017年的红黄蓝。

后来，蔚来还是举行了第二季度财报电话会议。蔚来的反反复复，让人摸不着头脑。不过蔚来最近公布的数据还可以。蔚来2019年11月交付量达2528台，连续四个月创2019年新高，包括2067台ES6和461台ES8。

蔚来2019年累计交付17395台，其中ES6累计8896台，ES8累计8499台。2018年至今累计交付28743台。蔚来已开业门店58家，其中包括21家蔚来中心，37家蔚来空间，覆盖41座城市。上周五收盘，蔚来(NYSE:NIO)股价上涨2.67%至2.69美元，总市值约28.27亿美元。