人民日报：“种草”变“埋坑”，真是一门可耻的生意

据央视报道，“种草社区”、“试用笔记”成了很多人购物的参考。但记者调查发现，有组织专门刷评论、刷点赞、刷收藏，都是假的！只为“勾引”你消费。有消费者说，现在小红书上软文太多，疯狂推一个东西，反而觉得是商家植入。

今天晚上，人民日报发表评论文章，称“种草”变“埋坑”，真是一门可耻的生意。

人民日报称，你被种草了吗？等等，它们可能是托儿！“没用过也能靠想象测评”“假流量、假评论，黑色产业链滋生”，“种草”制造的坑可真不少。

对此，小红书今天作出回应：一直严厉打击黑产刷量行为，2019年已处理涉及黑产账号1881万，作弊笔记439万篇。

数据可以说明不少问题。但此案例背后，“种草”软文在众多电商平台的病毒性流行和渗透，必须引起重视。不少报道曾提及，数据黑色产业链伸向多个平台，只要“钱给得到位”，评论就能“做得非常漂亮”，甚至能影响商品搜索排名。可以想象，“种草”软文的体量和破坏力有多大。

人民日报称，“种草”软文搭建的黑色产业链，则对虚假评论、点赞明码标价，将“种草”变成“埋坑”，误导消费者，这真是一门可耻的生意。

与此同时，对电商评论造假说不，还得有监管力量适时介入、重拳打击，维护消费者的正常权益。总之，“种草”软文泛滥、电商评论造假，真的该好好整治下了！