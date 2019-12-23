快手员工因泄漏春晚营销方案给媒体被开除，期权被收回

IT之家12月23日消息 今日有关快手与春晚合作的具体事宜被曝光。而据凤凰科技最新消息显示，快手经营分析部商业分析组徐姓员工涉嫌将快手春晚方案等详细数据透露给媒体而被解除劳动合同，其个人期权也被追回。

据媒体报道，多张对话截图显示这位徐姓员工因私自将公司机密给抖音被开除，该消息也得到了快手员工证实。后者表示此事件是早前发生的，但是这位徐姓员工是将机密信息泄露给相关媒体而非抖音。至于详细的处罚内容及处罚时间该名员工并没有明确给出。