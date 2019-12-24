内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>微软

微软确认Cortana将从除美国外所有国家退出：为照顾Surface Buds

2019/12/24 6:43:10来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家12月24日消息 近日微软Cortana项目高管安德鲁·舒曼（Andrew Shuman）在接受采访时证实iOS和Android的Cortana将从美国以外的所有国际市场退出。微软此前曾宣布，该应用将仅在澳大利亚，加拿大，中国，德国，印度，墨西哥，西班牙和英国等8个国家/地区不再受支持。

微软表示，美国将是一个例外，其原因有两个：一个是为照顾Surface耳机和Harmon Kardon Invoke，用户可以使用Cortana应用程序配置和更新其耳机的固件；其次，它允许微软继续尝试该技术。Surface耳机也在美国以外销售，但国际用户将需要在Windows上使用Cortana。

微软之前曾表示将在明年春季发布适用于Windows，iOS和Android的Surface Audio应用程序，以及Surface Buds，它将接管Cortana的功能。

安德鲁·舒曼表示：“我们认为独立的语音助手仍然十分重要，Cortana作为我们尝试新想法的实验场所已经为我们做了很多贡献。”，“用户仍然可以从Alexa调用Cortana，反之亦然。我认为语音助手仍然是十分必要的，就像在现实世界中我可能会有一名医生，一名律师，或者一名培训师一样。”

安德鲁·舒曼强调，微软仍考虑将Cortana集成添加到Office应用程序中。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：微软Cortana

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有