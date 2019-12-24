微软确认Cortana将从除美国外所有国家退出：为照顾Surface Buds

IT之家12月24日消息 近日微软Cortana项目高管安德鲁·舒曼（Andrew Shuman）在接受采访时证实iOS和Android的Cortana将从美国以外的所有国际市场退出。微软此前曾宣布，该应用将仅在澳大利亚，加拿大，中国，德国，印度，墨西哥，西班牙和英国等8个国家/地区不再受支持。

微软表示，美国将是一个例外，其原因有两个：一个是为照顾Surface耳机和Harmon Kardon Invoke，用户可以使用Cortana应用程序配置和更新其耳机的固件；其次，它允许微软继续尝试该技术。Surface耳机也在美国以外销售，但国际用户将需要在Windows上使用Cortana。

微软之前曾表示将在明年春季发布适用于Windows，iOS和Android的Surface Audio应用程序，以及Surface Buds，它将接管Cortana的功能。

安德鲁·舒曼表示：“我们认为独立的语音助手仍然十分重要，Cortana作为我们尝试新想法的实验场所已经为我们做了很多贡献。”，“用户仍然可以从Alexa调用Cortana，反之亦然。我认为语音助手仍然是十分必要的，就像在现实世界中我可能会有一名医生，一名律师，或者一名培训师一样。”

安德鲁·舒曼强调，微软仍考虑将Cortana集成添加到Office应用程序中。