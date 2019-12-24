我国移动通信月户均支出47.3元，远低于全球平均水平

12月24日消息 中国信息通信研究院发布了2019年第三季度中国宽带资费水平报告，数据显示，2019年第三季度，我国移动通信月户均支出为47.3元，同比下降9.5%；固定宽带月户均支出为35.8元，同比下降12%。

报告显示，2019年第三季度，我国移动通信资费及固定宽带平均价格在全球均处于偏低水平。

移动通信业务方面，2019年第三季度，我国移动通信月户均支出为47.3元，移动数据流量平均资费为5.1元/GB，同比大降47.8%，用户月均移动数据使用量为7.56GB，同比增长93.6%，接近翻番。由于移动数据流量消费的大幅增长，移动通信月户均支出总体变化不大，仅略降9.5%。港澳流量漫游平均资费为0.12元/MB，较2018年的0.17元/MB下降了28.3%。

▲我国移动数据流量平均资费和用户月均移动数据使用量情况

▲我国移动通信月户均支出情况（单位：元）

与国际对比，2019年第三季度，我国移动通信资费在全球处于偏低水平，移动通信用户月均支出在全部240个国家和地区中按价格由低至高排名第86位，低于全球13.75美元的平均水平，远低于日本（53.74美元）、美国（54.52美元）等发达国家。

▲世界主要国家移动通信用户月均支出（单位：美元）

固定宽带业务方面，我国固定宽带月户均支出稳步下降。2019年第三季度，我国固定宽带月户均支出为35.8元，同比下降12%。

▲我国固定宽带月户均支出情况（单位：元）

与国际对比，2019年第三季度，按购买力平价指数价格水平从低到高排名，我国光纤宽带门槛价格、中位数价格和平均价格排名分别位于第1位、第9位和第12位，在全部71个国家中排名前列。

▲世界主要国家光纤宽带平均价格（经PPP指数调整）

综合各类型宽带，按PPP指数价格水平从低到高排名，我国固定宽带平均价格、门槛价格和固定宽带产品中位数价格分别位于第11位、第9位和第13位，在全球84个国家中处于较低水平。