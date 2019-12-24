小牛电动产能超百万背后：出海遇阻、竞争加剧、智能化待解

近日，小牛电动位于常州西太湖科技产业园的智慧出行全球研发与制造基地投产。据介绍，新基地一期用地75亩，包括研发、生产、仓储及物流等功能，年产量预计可达到70万辆；结合老工厂年产38万辆的产能，小牛电动年产量可达到108万辆。

在小牛电动产能破百万辆的消息引发业界关注时，业内人士表示，小牛的市场占有率偏低，加之其一直布局中高端产品，海外业务的拓展受到多重阻碍。与此同时，随着九号机器人等互联网企业入局两轮电动车领域，小牛电动受到传统车企以及互联网企业的双面夹击。

但不可否认的是，小牛电动仍保有一些优势。2019年4月，新国标正式落地施行，锂电池取代铅酸电池，电摩资质、3C认证成必须，电动（摩托）车无牌照时代终结。业内人士表示，电动车产业或将面临新一轮洗牌，一直采用锂电池的小牛电动很可能受益。那么未来，小牛电动能否借助新国标的优势弯道超车，实现真正的两轮电动车智能化呢？

主打中高端品牌、市占率低，产品出海受阻

小牛电动官网信息显示，其成立于2014年，目前已推出小牛电动N、M、U三个系列多款电动车。其财务数据显示，业务构成方面，小牛电动的营收主要分为车辆销售、配件和零部件销售，以及服务三部分，其中车辆收入占据营收绝大部分。

2018年10月，小牛电动赴美上市。上市之前，小牛电动一直处于亏损状态，自2016年至2018年上半年，小牛电动累计亏损超过7亿元。转机发生在上市后的第一个季度，小牛电动2018年第三季度单季度首次实现盈利。然而，随之而来的2018年第四季度，电动车销售面临淡季，小牛电动当季净亏损3200万元，同比收窄。进入2019年以后，小牛电动实现了稳定盈利。

然而值得注意的是，小牛电动的市场占有率偏低。根据《2019年中国电动车产业发展白皮书》数据显示，2018年小牛电动的市场占有率仅为1%，销量过百万辆的两轮电动车企业超过10家，而小牛电动销量仅为34万辆。

此外，小牛电动一直在布局中高端产品，售价相较于其他两轮电动车企来说明显偏高，记者通过电商平台查询发现，雅迪电动车大部分车型价格在两三千元左右，最高售价8000余元；爱玛电动车大部分车型价格在2000余元左右，最高售价4000余元；而小牛电动车大部分车型价格均在4000元以上，最高售价近2万元，且车型相较于前二者较少。

业内人士表示，之所以小牛电动的售价偏高，原因是锂电池电动车的造价比铅酸电池电动车的造价要高，铅酸电池成本在700-800元左右，而锂电池的成本在2100-2300元左右。

此外，小牛电动也一直在塑造品牌的海外形象，关于选择在纳斯达克上市的原因，小牛电动CEO李彦在接受媒体采访时表示，“公司不缺钱，主要是为了向海外宣传小牛电动的品牌。”

据了解，近年来，小牛电动海外业务收入占比逐年递增：2016年不到1%，2017年为4.9%，2018年突破10%达到10.8%，2019年前三季度则达到17%。小牛电动方面表示，未来小牛电动将继续加码海外业务，中短期内将海外业务收入占比提升至22%-25%。

截至2019年第三季度，小牛电动全球累计销售超过96万台智能两轮电动车，其中，小牛电动在国内有1020个品牌体验店及专卖店，覆盖182个城市；在海外，小牛电动进入35个国家，并为全球14个国家、16个共享电动车运营商，提供基于SaaS的两轮电动车智能共享业务解决方案。

然而，小牛电动海外市场的拓展同样面临阻碍。整体而言，中国两轮电动车出口体量偏小；据中国轻工业联合会、中国自行车协会数据，2018年中国共出口仅187.7万台电动自行车，出口总额约为52.3亿元人民币，同比增长14.6%。

对此，产业观察人士丁少将表示，从国内市场的存量状态以及全球新能源出行的趋势来看，电动车企业出海是必然；就行业来看，小牛在出海方面的表现是比较不错的。当然，国产品牌电动车出海本身就面临不少挑战，不仅包括品牌认知，也包括产品定位，还包括市场准入，比如，欧洲市场就认为某些电池材料不环保等等。而小牛又是上市公司，股价波动也会影响品牌及产品。

行业竞争加剧，两轮电动车智能化问题待解

据Frost &Sullivan预计，未来锂电池电动车的渗透率至2022年将从现在的10%+提升至44%。对于新国标的实施，业内人士普遍认为，这样的改变也意味着，中国电动车将逐渐从低端拼装时代向高端制造业迭代，而这对于小牛电动来说是一个利好的信号。

小牛电动官网显示，其将公司定位为锂电两轮电动车企业。据了解，小牛电动自2015年推出N1以来，其两轮电动产品均装配锂电池。在新国标实施之后，小牛电动销量呈现出明显的上涨趋势。

然而，新国标的实施也吸引了传统电动车企与互联网企业的入局。业内人士表示，新老势力碰撞，电动车产业或将面临新一轮洗牌。

据悉，随着新国标的落地实施，雅迪推出167款新国标车型，电动自行车60款，电摩、轻摩总共107款。此外，九号机器人这样的新型互联网也对两轮电动车行业进行了试水。

12月17日，九号机器人首次发布了电动自行车、电动摩托车等智能电动车新品。当晚，九号机器人与小牛电动创始人便通过社交网络互撕起来，小牛电动创始人胡依林表示，九号机器人在其发布会上对标小牛6年前的产品触碰了他的底线。九号机器人方面则称，九号的竞争对手是技术天花板，而不是现存的任何友商。

关于小牛电动在行业竞争中的优劣势，互联网分析师于斌表示：“小牛用互联网思维去做产品，加上跟线下的结合，比传统的车企更有优势。但是，其最大的一个缺点在于线下经销商，雅迪和爱玛都有一个线下的销售体系，而且他们占领的市场份额非常高，这是小牛不能比拟的。小牛如果不在线下有所加强的话，未来会面临很大的压力。”

此外，产业时评人张书乐表示，小牛电动在智能电动车领域有先发优势，但其智能化实现程度是偏低的，并没有比传统两轮电动车企以及九号机器人超等互联网企业超前很多。

近年来，两轮电动车行业呈现出智能化趋势。然而，业内人士表示，两轮电动车智能化的初衷是防盗，随着行业的发展，智能化演变为行程记录与分析，而两轮电动车要想真正实现智能化并非易事。

李彦曾表示，随着5G的到来，小牛电动或许会在自动驾驶领域有所布局。但业内人士表示，两轮电动车的路况远较四轮车复杂，开发自动驾驶绝非易事。

对此，于斌表示：“两轮的自动驾驶是非常不可能出现的，至少未来十年之内都不可能。两轮电动车的路况比汽车更复杂一点，而汽车的自动驾驶到现在也还没有做正常的普及，虽然说有这个功能，但是实际上应用场景非常少。两轮的自动驾驶目前只是一个噱头。”

丁少将对此表示认同：“受制于结构，两轮式的交通工具，如果没有人利用自身重量和力量使其保持直立，发生倾倒几乎是必然的。”

关于未来两轮电动车的智能化趋势，丁少将表示，两轮电动车的智能化势在必行，当然，与所有终端产品的情况类似，智能化本身是双刃剑，最考量产品使用过程和信息保护等的安全机制。短期来看的话，对于两轮产品，轻智能的思路可能更好，可以从痛点直接入手；比如如何更好地防盗，如何实现安全预警等等。

此外，于斌表示：“两轮电动车智能化还可以加入人脸识别，或者指纹等等，这样用户就不需要带车钥匙了，总之，主要还是能够给用户的生活提供便利的智能化应用。”