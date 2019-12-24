巴菲特圣诞节送家人什么礼物？价值1万美元的股票

北京时间24日消息，据外媒报道，“股神”巴菲特不仅是一位投资大师，在为家人购买节日礼物方面也很有策略。

巴菲特儿子彼得·巴菲特的前妻玛丽·巴菲特（Mary Buffett）最近接受采访时表示，巴菲特以前每逢圣诞节就会送给每位家人1万美元现金，但现在变成了价值1万美元的股票。

玛丽说：“圣诞节的时候，他常常会给我们1万美元现金。一回到家，我们就把钱花光了。”

现在，巴菲特在圣诞节送给家人的礼物改成了他最近购买的某家公司价值1万美元股票，附带一封信，他在信中说，你们可以选择将这些股票套现，或者留着它们。

玛丽·巴菲特总会选择保留了这些股票，并且每次都会买入更多这只股票，因为她相信只要是巴菲特看中的股票，最后肯定会大涨。

除了现金和股票，巴菲特还喜欢给自己的亲友送连衣裙。据报道，在20世纪60年代期间，巴菲特喜欢去家乡奥马哈一家名为Topps的服装店，给店里的雇员递上一张清单，上面是所有他认识的女性的着装尺寸。巴菲特说：“我喜欢亲自给她们挑选衣服，我喜欢给我的姐妹们买衣服，我买的衣服她们都会穿出来。”

此外，巴菲特还会送给朋友和亲戚一些糖果作为礼物。事实上，巴菲特非常喜欢See’s Candies的糖果，以至于伯克希尔哈撒韦在1972年收购了这家公司。

至于巴菲特想要收到什么礼物，玛丽说，这还真不好选，因为他太有钱了。

她说，在她和彼得·巴菲特结婚第一年的圣诞节，她想送给巴菲特一些礼物，但意识到“沃伦很有钱。因此，他什么也不想要。我不知道该给他买什么，所以我整理了我们音乐公司的资产负债表，让他知道我们在赚钱（玛丽和彼得曾创办音乐后期制作公司Independent Sound）。”