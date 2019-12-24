Avast 扩展在 Chrome 和 Firefox 中恢复可用

在安全公司介绍了一系列隐私更新之后，由Avast开发并以AVG品牌发布的浏览器扩展，现在已可以再次从官方Google Chrome和Mozilla Firefox附加商店进行下载。

此前，这些扩展已于本月初从两家商店中删除。其中，Mozilla在12月的第一周将其删除；而由于其从用户设备收集的数据量很大的原因，Google 也仅在几天前对这些扩展进行了删除。

这个问题是由AdBlock Plus 的开发者Wladimir Palant首次发现的。Palant发现 Avast 和 AVG 扩展收集了用户信息，例如访问过的站点，搜索历史记录和其他允许公司重现浏览会话的数据。然后，Avast 将收集到的数据出售给了一系列客户。

但是，Avast首席执行官Ondrej Vlcek 则坚持认为，这只有在匿名和汇总之后才发生。根据Softpedia通过Avast的收益报告进行的估算，Avast通过出售扩展程序收集的用户数据，每年可赚4,000万美元。

目前，Avast 已与Mozilla和Google一起解决了隐私问题，该扩展程序本周末再次在这两家附加商店中上线。

在撰写本文时，两个附加商店提供了以下扩展：

目前，Firefox和Chrome 中已都可以正确安装这些扩展程序。

此外，Avast 没有在扩展的更新版本中特别提及引入的隐私更改，但表示可以在其隐私政策中找到所有这些更改。

值得一提的是，至今为止，Mozilla和Google 仍均未透露其从附加商店中删除扩展的原因。