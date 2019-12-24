微信电脑版有多难用，你们真的没感觉吗

微信7.0.10正式版，可以用表情回复朋友圈了。

社长的朋友圈瞬间被一轮求表情的帖子刷屏。

尴尬的是，社长跟很多微信联系人并没有共同好友，所以很多求表情的帖子，在社长这边看来都是单口相声，也不知道他们自己看到的是什么。

为了避免信息过载，社长几乎不使用朋友圈，但多少能理解其它人对这个表情功能的兴奋之情。

只是在这里，社长很想问一个问题：这是你“最”需要的那个微信新功能吗？

社长觉得，这次更新该加入的功能还是没有，暂时用不上的功能倒是加了不少。

有同感的人似乎也挺多的，比如我看到朋友圈有人说“有些功能属于产品经理刷存在感的”。

对社长来说，微信7.0.10加入的很多功能都不是刚需。

朋友圈发表情，不是。

好物圈升级“圈子”进驻看一看，不是。

可以引用信息了，不是。

可以扫产品包装了，不是。

甚至夜间模式，也不是。

此时此刻，正在用一台Windows电脑，在浏览器里编写公众号文章的社长，看着屏幕一角不断闪动的微信电脑版窗口，只想痛快地哭一场。

痛苦1：聊天记录管理

说起微信有什么还没加入的功能是社长的刚需，首先就是快速批量管理聊天记录。

这包括，在手机端第一屏的聊天列表中，能多选几个会话一起删除；也包括多选信息之后批量删除、转发、收藏功能，能转移到PC端操作。

在手机端屏幕太小，一不小心滑动一下，刚选中的几十条消息又取消选中了，操作特别痛苦。

这可以解释为什么有些人宁愿有上万条未读消息都不清理一下——因为太麻烦了。而有未读数强迫症的社长，只能再麻烦都含着泪去手动点开。

在微信电脑版当中，聊天记录通过鼠标圈中，再按右键多选，比手机要方便和减少误操作。

但令人抓狂的是，在电脑上修剪过的聊天记录，不会反向同步回手机……在手机上你必须单独地整理聊天记录。

所以，社长不得不使用一种可以将手机屏幕投射到电脑上的第三方工具——因为用的不是三星、华为或者联想的手机，所以没有自带的投射功能。

这样，就可以用熟悉的鼠标来选中信息了，减少了误操作和手酸的概率（但这个工具不能用键盘操控）。

以前社长记得有文章说，微信长期不清未读消息的人，和一直清理的人，可以说是两种不同的人格，然后画了漫画请大家对号入座。

社长认为，这跟微信产品设计的关系也很大，清理未读的繁琐流程，硬生生地改变了很多人本来的行为习惯。

痛苦2：聊天记录备份

社长使用微信的另一个巨大痛点是聊天记录的备份和迁移。

微信对聊天记录导出的态度起初颇为消极，特别是在PC端和手机端同步方面。此后，微信十分缓慢地陆续开放了下列方法：

使用“腾讯电脑管家”备份、

使用微信PC版备份到本机、

在同一个无线网络内扫码两台手机互传等。

但隔壁QQ始终提供一种非常简单，且没有隐私顾虑的备份方法：导出为一个后缀名为.bak 的单文件。

它无需使用当初备份时用的同一台电脑，也可以轻松转移文件到移动硬盘、云盘等其它更方便的地方，不需要一直占用你电脑上的存储空间。

微信曾表明，因为注重隐私，所以故意不做服务器端同步。这么说可能会让隔壁的QQ感觉膝盖中了一箭；又或者会让喜欢用QQ的“小朋友”不舒服。

实际上，鉴于：

1、有非常多的带消息、私信功能的应用，都支持全平台同步消息，而且也没出过大型的信息泄露事故；

2、不论微信是否提供跨平台同步，它也必须履行对消息进行审核，安全管理的主体责任，

所以隐私这个理由站不住脚。

也有说法是微信团队认为“移动端才是未来互联网的主战场，PC端只是它的附庸”，所以不会做PC端和手机端之间的同步。

——我想微信不会因为不提倡某种用法，而把本该可以做好的功能故意做得很难用吧？

但不揣测动机，只从实际效果上来看，微信PC版直到如今，依然没有摆脱手机端“附庸”的定位。

电脑端微信登录后，还是可以不同步聊天记录；手机端还是可以完全控制、监视电脑端（退出账号、锁定窗口、查看登录状态等），反过来是不行的。

在这里就要说到第三个让社长心痛的地方了——

痛苦3：电脑端不能独自登录

这个痛点只需要一句话就能概括：

“我用PC微信是因为我用不了手机，所以你让我扫码认证个鬼啊！”

如果你手机暂时不能用了，想用电脑端或网页版临时登录一下微信，该怎么办？这个问题至今依然无解。本来用自己的设备就能搞定的，现在只能去求借别人的手机。

更何况，有些人还会被莫名其妙地限制登录：

微信将部分网页版应用也视为是电脑环境，这意味着即使你只有一台手机，需要在手机浏览器输入网址mp.weixin.qq.com登录公众号后台，也绕不过去一个需要扫码的页面。

早前几个月，少部分需要用手机二次确认登录的场合，可以将二维码截取下来，用“扫一扫”=“在相册中选择二维码”来登录。这个“漏洞”如今正渐渐被“堵上”，你如果身边没有电脑，想要扫码还需要第二台手机。

如果问为什么电脑版微信不能单独登录，最常见的一个回答是为了安全。

如今，微信还在开发手表、汽车等其它端的版本，每个端都有其各自的特性，交互界面甚至可能转化为无形，采用纯语音操作。

此时如果还说PC端单点登录不安全，可能就显得偏执了——因为其它端的安全性可能更低。

至少，在配备了WindowsHello生物识别功能的PC，或者TouchID的Mac上面，具有连微软、苹果官方都认可的安全性，微信方面是不是能网开一面，考虑让这些设备开放不依赖手机的登录呢？

痛苦4：一大堆功能缺失

现在的微信电脑版，

看不了朋友圈、

发不了红包、

不能转账、

不能看账单、

没有“看一看”（也许马上会加入）、

没有支付九宫格、

不能扫码（即使大部分电脑都有摄像头）、

没有小程序/小游戏统一入口、

部分小程序显示错位……

比如，如果你不想用手机看账单，也不想非得来一个长长长长长长长长长长的截屏，你可以向微信支付申请一份Excel格式的账单。

但操作一次之后，会固定发过去三个月的账单到你的邮箱……

“我微信查个账都要不断滑动，难道和PC和鼠标有仇么？”

所以，当然，这次新更新进来的朋友圈回表情功能，自然也是手机版专享的。——电脑版连朋友圈都没有，上哪给你加表情去。

有一段时间，Mac版微信的公众号详情页面不能看到点赞（即现在的“在看”）、不能看到评论、没有评论框。

即使是微信内嵌的浏览器，表现得也像是微信外的浏览器一样。不知是内核不对，还是User-agent不对。

这个问题被修复至今，也不超过半年。在其它非常多的地方，微信电脑版跟手机版相比，还是“残废”状态。

你也许会辩护说，手机版微信有朋友圈，因为我们可以在手机上做几乎任何事，但电脑主要是所谓生产力工具，所以就没必要做个朋友圈供你上班摸鱼了。

那么iPad和华为等厂家的安卓平板，现在生怕别人不知道它们能跑Office，有生产力，大屏适配和多任务都做了，为什么微信iPad版本里，该有的朋友圈什么的都有呢？这时候就不生产力了？

将PC作为一个削减功能的“阉割版”的做法，也许在几年前移动互联网概念刚起来的时候，是有“前瞻性”的。但现在大小屏幕、不同操作系统日渐走向融合，区分什么设备用来干什么越来越没有意义。

微信会听我们的意见吗？

微信是在中国互联网处于至高无上地位的“超级App”，它基本上就是中国人网上社交的同义词。微信团队对它的开发节奏自有考虑，即使“每天有1亿人教我怎么做产品”也不为所动。

但有一些功能实属众望所归，甚至在“教张小龙怎么做微信”的1亿人里，大概有8000万人会有同感。

什么建议都不听，真的合适吗？

如果说采纳用户的每一个建议，会让微信变臃肿和复杂，那么还请去掉几个“产品经理刷存在感的”功能，例如扫一扫识别物体——你识别了又不能打开淘宝和拼多多客户端。

——据说打磨这个功能用了两年！

前两天有一篇写腾讯的文章，发出来之后很快就在很多地方被删除了。那篇文章讲的主要是腾讯近期队伍建设的一些问题。

但其中一个最大的要点，是说孑然独立于广州的微信团队，有一种脱离于腾讯其它事业群之外的，“自立山头”的意思。

这文章是不是真内幕消息，咱们肯定是不得而知的。但如果把它当成一种纯粹的假说的话，你会发现，它还是能很大程度地拟合用户观测到的微信的现状。就像大陆漂移至今仍是个假说，但它能很好地解释很多现象，以至于被写进地理教科书。

这种微信“山头论”说，腾讯其他部门适用的一些战略，很难及时传导到微信当中。微信不跟其它业务部门有太多往来，也没有给其他部门共享太多资源。

例如，随着看点跟企鹅号融合，腾讯其它部门的所有内容产品，几乎全都收归到一起——但微信公众号除外。

公众号慢悠悠地做着“看一看”，缓缓地开放一些新入口，还都在微信内部。说了好多年的付费阅读功能到现在也没个影子。

腾讯PCG的唯一内容中台——企鹅号，据说能管到微信看一看的分发。微视、QQ看点、天天快报的不同后台现在已经被合并。但微信公众号的后台仍独立运作，且企鹅号可以同步微信公众号内容，反过来却不可以。

回望2019年，微信主程序平均每2个月出一个较大更新，节奏远远慢过其它一些常用应用。

而在微信之外，腾讯2019年来已经马不停蹄地做了回音、轻聊、猫呼、有记、重启“朋友”等或匿名或实名或兴趣的多款社交产品，赛马的深圳与佛系的广州形成鲜明反差。

如果它不听……也不全是坏事

但关于微信的具体情形，也不是只有“山头论”这一种假说，别的解释也是存在的。找一些对微信团队更友善的逻辑，也一样能拟合一部分的现实情况。

换个角度，我可以说：为什么微信更新这么慢？因为微信是十亿人用，横跨全平台，每次更新都必须调试兼容性，考验服务器，慎之又慎；

为什么公众号变现这么难？也不完全是产品洁癖，得考虑到微信跟苹果AppStore相互掣肘，所以有些众望所归的能力，就因为苹果而一直做不了；等等。

凡事都可以正着说，也可以反着说。如果做的事情比较多，比较主动，往好了说就是积极进取，善于尝试。往不好了说就是冒进，横冲直撞。

相反，如果说是微信这种只是很小规模地微调，它可以被说成是保守，但是也可以被说成是没犯错。

要做一个好产品，有两种方法：一种是总做对的事，一种是尽量不做错的事。其实要真做到始终不做错事的话，也是很困难的。这个得承认。

比如说像支付宝之前做社交，如果以最终结果论，当然就是冒进。但是在它们刚开始尝试做社交的时候，一切的逻辑都是说得通的。人们也曾相信过支付宝能最终做出一个好的社交解决方案。

很多情况下，人们会奖励那种有很多作为，好像做了很多事，看起来没有闲着的人。但实际上，如果想要保持现有的好局面不受到冲击，也是一种能力。而这种能力似乎没有那么容易会受到赞扬。

写在最后

有些人可能是受不了“你行你上啊”的刺激，自己做社交（比如聊天宝），想要去通过这些痛点的改进，来抢走微信用户。结果都是徒劳。

甚至包括腾讯自己的试水，甚至包括微信想通过灰度的“圈子”测试，再造朋友圈之外另一个社交场域，截至目前也没一个是成功的。

社长觉得，接下来如果我们要预判微信的将来，要看微信这么“特立独行”到底是对是错，得着重思考这么几个问题：

1、如果微信不是在腾讯的生态体系内，或者是微信支付、小程序、小游戏等等如果不是在微信的体系之内，是不是注定就做不到现在这么大？

2、当初是什么成就了微信呢？在从QQ到微信的转换中，为什么是微信团队胜出？

如果一定要是QQ之外的一个产品起来，那为什么不是原QQ团队去做个“亲儿子”？

将来替代微信的下一个产品，会不会也不是出自微信团队内部？

3、当年用户还算很多的人人网，想把用户转移到独立的私信App，为什么会失败？

Facebook做了Messenger为什么还得收购WhatsApp，而且一直做不出Snapchat的对标产品？

4、如果未来10-20年大家还是用手机、笔记本、平板这样带触屏的联网设备，那微信会被其它什么东西替代吗？

如果改用了其它设备呢？

在这些问题都一一有了靠谱的回答之前，我们只能接受微信的安排——如果它不打算修整电脑版了，我们只能就这么凑合着用。

过去几年，手机的普及并未导致PC市场的彻底消亡。相反PC在有了二合一等形态之后，份额还在缓步回升。

但是，要让微信把电脑版做得好一点，至少能独立地登录，和导出聊天记录什么的，不知有生之年我们还见不见得到。