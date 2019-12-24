侵犯用户权利、应对盗版本末倒置：“庆余年”事件的问题远不止收费

视频网站成也收费，败也收费。

年度爆款网剧《庆余年》11月26日开始在腾讯视频和爱奇艺播出，只过了半个月后，12月11日，两家视频平台就双双针对《庆余年》开启了VIP超前点播，而此前《陈情令》临近结局才开启超前点播。

这意味着，在已经是VIP会员的前提下，用户还需要额外付费来观看更多剧情。套娃式的付费规则引起众怒，网友纷纷谴责视频网站“吃相难看”，而视频网站委屈表示是被盗版的无奈之举。

这边用户义愤填膺，那边视频网站倍感委屈，这场罗生门问题出在哪里？

《庆余年》超前点映规则

并非收费引起众怒

按照VVIP的收费规则，VIP会员可以选择单集付费，以3元/集逐集付费观看，也可以50元直接打包解锁，享受比其他VIP用户多看6集、比普通用户多看12集的特权。

12月16日晚，上海正策律师事务所的执业律师吴声威在知乎发表文章称，自己作为爱奇艺忠实用户，在翻看《爱奇艺VIP会员服务协议》时发现诸多问题，决定通过法律手段维护自己和广大会员的权益，并附上了自己拟好的民事起诉状。

吴声威在微博上表示，用户购买会员的时间是分布在每一天，会员到期时间更是分布在每一分每一秒，对此他提出疑问“爱奇艺是如何做到，完美衔接所有用户的前会员合同义务和后会员合同义务的？”

而在《爱奇艺VIP会员服务协议》里，他发现没有任何“衔接”，无非就是“我不要你觉得，我要爱奇艺觉得”。

视频网站出于盈利目的收取会员费并非大众所不能理解的，在视频网站持续亏损、广告营收持续下跌的寒冬里，会员费用几乎是唯一的救命稻草。

引起大众愤怒的，并不是收费行为本身，而是在各项收费条款背后，会员本应有的权益没有得到保护，且会员分级收费建立在了牺牲此前会员权益的基础上。比如，原有VIP会员在观看视频时依旧有广告，其次，超前点播计划并没有提前告知用户，损害了用户的部分权利。

律师“逻格斯logics”也从微博上响应吴声威，表示要同步起诉腾讯视频，并且指出腾讯视频霸王条款的种种违规现象。从法律层面讲，爱奇艺和腾讯视频的过失已经毋庸置疑。

面对盗版本末倒置

业内很多评论指出，《庆余年》事件从侧面反映出中国消费者为优质内容付费的意愿不强，并拿来和Netflix对比。海外的流媒体中，Netflix是收费最高的，也是流媒体中的经典成功案例。

这家以DVD租赁立本的公司，在2007年推出流媒体服务后，短短4年订阅用户就从600万增加到了2300万，所有的盈利方式均来源于会员付费。

Netflix对会员实行分级制度，付费套餐分为三个档位，随着制作成本的提升，Netflix也进行了多次涨价，同时较长时间内都维持了良好的运营。

然而国内的流媒体平台无法完全对标Netflix，国内外的版权环境和付费意识完全不一样。国内恶劣的版权环境中，中国消费者的内容消费习惯是盗版培养起来的，用户获取盗版内容的成本极低，而这也是国内视频网站无法根治盗版的根本原因。

“推这个（超前点映）也是怕盗版影响赔得更多才想要补救一下。”一位爱奇艺内部人士曾向燃财经解释该政策原因。但是，这一行为实际上正在促成恶性循环。

12月11日，两家视频平台开启超前点播，用户的反抗情绪被点燃；12月19日晚11点，网络出现《庆余年》全集资源，12426版权监测中心的信息显示，目前《庆余年》侵权链接已近4万条。很难说前后两事件之间不存在任何因果关系。

试想一下，为了杜绝盗版传播，正常的逻辑是否应该是“抬高盗版获取的门槛，同时降低原版获取的成本”，然而视频网站当下正在践行的措施，都在驶向相反的方向——为了弥补盗版带来的收入损失，抬高用户获取原版内容的价格，当价格超过用户可以接受的临界值，甚至伤害了用户利益，用户只会用脚投票，头也不回地投奔成本低且易获取的盗版资源。

视频网站本末倒置的行为似乎可以解释大规模盗版事件发生的原因，高价原版、低价盗版、急需盈利的视频网站和急需内容的消费者构成了难以打破的恶性循环。

如此来看，Netflix依旧是学习的对象。即使其会员分为三档，所有会员也都可以享有影片库中所有的影片和剧集，播放时没有任何广告弹窗，唯一差别只体现在分辨率以及音效。

Netflix不给原创内容在获取环节上设置多余门槛，这是内容平台对用户最起码的尊重。