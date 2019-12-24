坚果Pro 3到手价2499元起，加赠1W毫安移动电源

IT之家12月24日消息 随着圣诞临近，坚果Pro 3手机也开启了圣诞节特惠活动，12月24日至12月26日期间，8GB+128GB黑色版本京东和苏宁售价2499元，享12期免息。12月26日至12月28日期间，同版本天猫售价为2599元，享24期免息。活动期间购买8GB+128GB黑色版本加赠1W毫安移动电源。

坚果Pro 3其余版本则全部限时直降200元（2699元起），其中京东与官网活动时间为12月24日至12月26日，天猫活动时间为12月26日至12月28日。

坚果Pro 3采用6.39英寸广色域全面屏，分辨率为2340×1080，搭载高通骁龙855 Plus处理器，配备最新一代屏下指纹，最高支持12GB内存与256GB UFS3.0存储（128GB为UFS 2.1存储），拥有白、黑、绿三种配色。

相机方面，坚果Pro 3搭载2000万像素高清前摄，采用三星3T1传感器，拥有1.8μm四合一大像素与f/2.0大光圈；坚果Pro 3后置四摄，为4800万索尼主摄+1300万123°超广角摄像头+800万长焦镜头+500万超微距镜头组合。

此外，Smartisan OS 7.0同时处理多任务的效果，最多可以实现4个应用切换。具有大爆炸BigBang 3.0功能，支持提取声音内容，新增“炸录屏”功能。还具有闪念胶囊ldea Pills 2.0、听觉无障碍、游戏模式、Smartisan TNT等特点和功能。