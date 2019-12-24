诺基亚800真三防手机国内发布：899元，12月30日正式开售

IT之家12月24日消息 今天诺基亚 2720和诺基亚 800在中国市场正式发布并开启预售，并于12月30日正式开售，其中前者IT之家已经报道，后者诺基亚 800支持防水、防尘和防摔，通过军用级MIL-STD-810G标准，售价899元。

诺基亚 800支持IP68防水防尘，可以在1.5米的水深中浸泡长达30分钟，手机拥有坚硬的机身结构设计，最高从1.8米意外摔落到混凝土上，手机依旧安然无恙。此外，诺基亚 800通过MIL-STD-810G美军标电子装备测试环境，可承受最低-20℃到最高55℃的温度范围。

外观上，诺基亚 800采用立体式重型橡胶按键，键程长反应敏捷，手机中框特有橡胶防滑边缘，机身增加防滑涂层，不会轻易从手中滑落，采用个性的迷彩配色。

诺基亚 800手机底部，专门设计了保险圈，可使用腕带或挂绳，手机顶部设有198流明超高亮度专业级手电筒，手机背面配有专业响度高达103方的扬声器。

诺基亚 800支持中国移动、中国联通以及中国电信的4G网络，并支持VoLTE高清语音通话功能，手机支持Wi-Fi热点分享功能，应用商店会在后续OTA升级后推出。其它方面，诺基亚 800拥有200万像素摄像头，并配有LED闪光灯。