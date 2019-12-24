内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>Win10之家>Win10设备

为了一切玩家！微软国行Xbox 无障碍控制器 正式发售：售价799元

2019/12/24 11:40:41来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家12月24日消息 2018年5月份，微软官方正式发布了Xbox Adaptive Controller（Xbox无障碍控制器），旨在满足玩家具有特色的移动性和控制需求，当然这适合任何人使用。今天，微软Xbox宣布，国行版Xbox无障碍控制器正式发售，售价799元。

Xbox 无障碍控制器是一个多端口的集线器，为行动不便的玩家而设计，帮助玩家在 Xbox One 或 Windows 10 PC 上更方便地畅玩游戏，创建独特的自定义控制器体验。

以前那些为残障人士提供的无障碍手柄价格昂贵，而且是个性化定制，并且不能大规模推出。

Xbox无障碍控制器的设计就是为了应对这些挑战，满足更多的玩家消除游戏操作的壁垒。微软与世界各地的组织合作开发，其中包括AbleGamers慈善机构、脑瘫基金会、克雷格医院、SpecialEffect和Warfighter Engaged。

Xbox无障碍控制器重在灵活性和创意性，玩家可以创建合适的设置，即插即用，可扩展且价格合理。除拥有通用自适应按钮之外，它还内置了两个大按钮。这些按钮可以通过Xbox附件应用重新编程为任何标准控制器的按钮输入。

连接开关、按钮、安装座和操纵杆等的外部设备，来创建您独特的自定义控制器体验。按钮、摇杆和扳机等辅助设备（另售）通过3.5毫米插孔和 USB 端口来连接进行控制。

该无障碍控制器还支持各种可插入手柄的外部输入。这些输入包括PDP用于Xbox自适应手柄的单手操纵杆，罗技Extreme 3D Pro游戏杆以及Quadstick的游戏手柄。

使用 Xbox One 或 Windows 10 上的 Xbox 配件应用，重新定义按钮映射和配置，从而进一步自定义您的体验。* 在应用程序中创建多个控制器配置，并使用内置的“配置”按钮立即在其中三个之间进行切换。

下面是官方公布的配置规格：

国行Xbox 无障碍控制器购买：微软官方商城

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Xbox手柄微软

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有