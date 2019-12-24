为了一切玩家！微软国行Xbox 无障碍控制器 正式发售：售价799元

IT之家12月24日消息 2018年5月份，微软官方正式发布了Xbox Adaptive Controller（Xbox无障碍控制器），旨在满足玩家具有特色的移动性和控制需求，当然这适合任何人使用。今天，微软Xbox宣布，国行版Xbox无障碍控制器正式发售，售价799元。

Xbox 无障碍控制器是一个多端口的集线器，为行动不便的玩家而设计，帮助玩家在 Xbox One 或 Windows 10 PC 上更方便地畅玩游戏，创建独特的自定义控制器体验。

以前那些为残障人士提供的无障碍手柄价格昂贵，而且是个性化定制，并且不能大规模推出。

Xbox无障碍控制器的设计就是为了应对这些挑战，满足更多的玩家消除游戏操作的壁垒。微软与世界各地的组织合作开发，其中包括AbleGamers慈善机构、脑瘫基金会、克雷格医院、SpecialEffect和Warfighter Engaged。

Xbox无障碍控制器重在灵活性和创意性，玩家可以创建合适的设置，即插即用，可扩展且价格合理。除拥有通用自适应按钮之外，它还内置了两个大按钮。这些按钮可以通过Xbox附件应用重新编程为任何标准控制器的按钮输入。

连接开关、按钮、安装座和操纵杆等的外部设备，来创建您独特的自定义控制器体验。按钮、摇杆和扳机等辅助设备（另售）通过3.5毫米插孔和 USB 端口来连接进行控制。

该无障碍控制器还支持各种可插入手柄的外部输入。这些输入包括PDP用于Xbox自适应手柄的单手操纵杆，罗技Extreme 3D Pro游戏杆以及Quadstick的游戏手柄。

使用 Xbox One 或 Windows 10 上的 Xbox 配件应用，重新定义按钮映射和配置，从而进一步自定义您的体验。* 在应用程序中创建多个控制器配置，并使用内置的“配置”按钮立即在其中三个之间进行切换。

下面是官方公布的配置规格：

国行Xbox 无障碍控制器购买：微软官方商城