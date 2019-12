Nature发布2019年度最佳科学图片

每年到了年底,Nature都会评选出本年度的最佳科学图片,今年的最佳科学图片也新鲜出炉啦!Nature表示,2019是不平凡的一年,仅仅是人类首次拍摄的黑洞照片,2019就足以被人们铭记,文摘当时也对这张历史性的照片就行了报道。

下面就是2019年度引起《自然》杂志新闻团队关注的来自科学和自然世界的最令人惊奇的照片,快来欣赏一下吧!

Go with the flow(流动)

法国研究人员在硅片上雕刻了一座迷宫般的微流体室,来模拟血液在循环网络中的流动。法国蒙彼利埃大学生物物理学家Benoît Charlot使用扫描电子显微镜捕捉这个画面。

鸣谢:Benoit Charlot/CNRS/IES Univ. Montpellier/Labex NUMEV

Cell circle(细胞圈)

圈里的每个小点代表了恒河猕猴10多万个细胞中的一个。具有相似特性的细胞聚集在一起,每种颜色代表了不同的组织,例如胸腺和淋巴结(蓝色)和骨髓(红色)。

鸣谢:Carly Ziegler, Alex Shalek, Shaina Carroll (MIT) and Leslie Kean, Victor Tkachev and Lucrezia Colonna (Dana-Farber Cancer Institute)/Wellcome Photography Prize 2019

Tiny trumpets(小号)

Stentors(或喇叭微生物)是一群单细胞淡水原生动物。这张照片获得了2019年尼康微观世界显微摄影大赛二等奖,是维吉尼亚州阿什伯恩的霍华德休斯医学研究所Janelia研究校区的研究员Igor Siwanowicz以40倍的放大率抓拍到的。

鸣谢:Dr. Igor Siwanowicz

On thin ice(冰上)

这张东格陵兰岛海冰鸟瞰图是由摄影师Florian Ledoux用无人机拍摄的。低水平的冬季积雪、春季的热浪和晴朗的夏季都造成了2019年格陵兰冰盖明显的融化。

鸣谢:Florian Ledoux

Friends reunited(老友重聚)

当搭载NASA同事Jessica Meir的联盟号宇宙飞船接近国际空间站(ISS)时,宇航员Christina Koch拍下了这张联盟号宇宙飞船的照片。10月18日,两人进行了史上首次全女性太空行走,修复了国际空间站上有问题的电池组。

鸣谢:Christina Koch/NASA

Out of its shell(脱壳)

这张乌龟胚胎的荧光图像获得了2019年尼康微观世界显微摄影大赛的冠军。显微镜专家Teresa Zgoda和Teresa Kugler将数百张约2.5厘米长的胚胎的立体显微镜图像缝合和堆叠在一起。

鸣谢:Teresa Zgoda & Teresa Kugler

Good vibrations(优美的震动)

这张伪彩色照片显示了美国T-38“鹰爪”超音速飞机发射出的冲击波,这是美国宇航局工作人员利用高空飞机上的实验技术拍摄到的。它展示了造成人们能听到音爆的空气压力的快速变化。这些数据将有助于航空工程师设计更安静的超音速飞机。

鸣谢:NASA

Akashinga(勇敢的人)

Petronella Chigumbura是Akashinga(意为“勇敢的人”)的成员,这是一个完全由女性组成的反偷猎组织。她们在津巴布韦赞比西河谷的Phundundu野生动物保护区巡逻,在那里偷猎大象非常普遍。

鸣谢:Brent Stirton/Getty

Anyone home?(有人在家吗?)

在沙特阿拉伯海岸附近的红海,一条鱼正在探索一只被漂白的海葵。像珊瑚一样,海葵与藻类形成共生关系。当海洋变暖时,这种共生关系会遭到破坏,导致海葵驱逐藻类,从而变得无色。

鸣谢:Morgan Bennet Smith

Wee dram(小杯威士忌)

这种类网状的微结构是研究人员蒸发掉1微升稀释后的波本威士忌所留下的脂肪。这种脂肪在高度烈性酒中会溶解,但加入水后就会使饮料变得浑浊。

鸣谢:Stuart J. Williams

编辑特选

在编辑年度科学图片集锦时,《自然》杂志的媒体和新闻编辑挑选出了一张对他们有特殊意义的照片。以下是过去12个月中他们的选择。

Seal slumber(熟睡的海豹)

Jessica Hallett (媒体助力编辑)。伦敦自然历史博物馆举办的野生动物摄影家年度大赛上,本年度的这张“睡得像Weddell”照片成为我的最爱。今年,在看过数以千计的令人心碎的气候变暖、破坏和悲伤的照片后,发现这张Weddell海豹的照片恰似一股清流。这张照片捕捉到了平和与天真。它使我脚踏实地,重燃对自然世界的热情。

鸣谢:Ralf Schneider

Honey hunters(采蜜人)

Lizzy Brown (媒体执行编辑)。今年,这张令人惊叹的照片引起了我的注意,照片中野生采蜜人摇摇欲坠地悬挂在悬崖边上,周围是蜜蜂和烟雾。生活在中国南方的傈僳族人冒着生命危险从大蜜蜂(Apis dorsata)的蜂巢中采集珍贵的蜂蜜。尽管他们小心翼翼地避免一次采集太多的蜂蜜,但大量使用杀虫剂和全球变暖加速了蜜蜂数量下降,威胁到了这一传统做法。

鸣谢:Kevin Frayer/Getty

Injured ape(受伤的猿)

Nisha Gaind (欧洲分社社长)。这张X光片展现的是手臂骨折的苏门答腊幼猩。自然保护工作人员从印尼岛的一个村庄里救下了这只幼猩,取名Brenda,据报道它当时被非法地作为宠物饲养。作为一名编辑,我们看过很多自然保护的照片,但由于多种原因这张照片打动了我:Brenda与人相似的体型、它的无辜和自然保护中心的奉献精神(外科医生飞来给动物做手术)。苏门答腊猩猩极度濒危,受到棕榈油种植园扩张的威胁。

鸣谢:Sumatran Orangutan Conservation via ZUMA

Tree of fire(着火的树)

Tom Houghton (媒体编辑)。这张长时间曝光的照片展示了毁于加利福尼亚山火的一颗枯树的余烬。视觉效果给这种毁灭赋予了一种抽象美,它让我想起了2010年冰岛Eyjafjallajökull火山爆发时笼罩在闪电中的无与伦比的画面。

鸣谢:Philip Pacheco/AFP/Getty

Whale jails(鲸鱼监狱)

Amelia Hennighausen(美国媒体编辑)。野生动物被圈养时,结果往往很残忍。2018年,这些白鲸和逆戟鲸在俄罗斯被无人机镜头发现,它们正打算被卖往中国的娱乐性水族馆,在那里它们的自然寿命可能缩短。这些照片促使国际社会呼吁释放这些动物,并引起了俄罗斯政府最高层的关注。2019年11月,最后一批鲸鱼被从“鲸鱼监狱”中释放出来,经专家检查后回归大海。多年来,我一直在观看动物走私、动物栖息地破坏和物种灭绝的照片,但是这个故事给了我希望,改变正在发生。

鸣谢:ITAR-TASS News Agency/Alamy