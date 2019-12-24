手机行业道别2019：5G已至，智能变革

回顾2019年全球智能手机行业的发展，5G无疑是最热的话题,没有之一。5G的到来，不仅是手机上网速率的变化，更重要的是新技术的突破，5G携手AI、VR等技术正在撼动整个终端市场，使终端多元化发展成为可能。

5G手机从万元到千元

6月6日，中国发放5G牌照后，第一波5G手机如约而至。7月23日，中兴天机Axon10Pro5G版在8月5日正式上市，售价4999元；7月26日，华为首款国行5G手机Mate20 X（5G）正式亮相，售价6199元。

而一个月之后，vivo子品牌iQOO发布的新品iQOO Pro 5G版，价格击穿4000元档位，以3798元的起售价成为当时最实惠的5G手机。

此后，5G手机价格下限屡次刷新。11月15日，联想旗下第一款5G手机Z6 Pro 5G版，售价仅3299元。但这个5G最低价格仅仅保持了一个月，就被Redmi K30 5G再次刷新。

12月10日，小米旗下品牌Redmi推出5G新品Redmi K30，1999元的售价再次刷新了5G手机价格下限。

根据此前中国移动发布的《2020年终端产品规划及5G产品白皮书》，2020年第二季度，才会有2000元档位的5G终端推出。2020年底，5G手机价位将下探至1000-1500元。5G手机在2019年便击穿了2000元档位，明显超出了行业预期。

随着价格的下降，5G手机的出货量也在持续增长。据中国信通院11日发布的最新数据显示，11月我国5G手机出货量达到507.4万部。从7月份的7.2万部，8月份21.9万部，9月份的49.7万部，到10月份的249.4万部，再到11月的507.4万部，5G手机的销售量逐月呈现迅猛增长的势头，与5G手机价格下降不无关联。

业内人士表示，5G发展还面临价格、网络覆盖、资费和应用等问题，但价格是5G普及所要面临的核心问题，5G普及先要把终端的价格降下来。随着5G手机售价快速下探，以及5G基站建设的推进，5G手机市场明年或将迎来集中释放。

5G应用加速落地

“5G最火的应用是测速软件”，尽快听起来有些调侃，但却反映出5G应用落地已成为行业亟待破解的难题。而手机厂商的助推下，各类5G应用已悄然而至。

5G是一个面向手机及多种终端运行和通信的标准和技术，带来的是超乎想象的速度、连接性和生产力。但5G绝不只有速度，手机厂商更加侧重终端侧的场景应用需求。

华为畅连带来创新全场景体验，基于分布式技术，可以提供多终端之间的高清视频通话功能，在来电话时，消费者还可以选择用智能音箱来接听，而在来视频通话时，还可以选择在电视或者车机上接通。此外，华为MateBook笔记本与手机间跨设备跨系统交互，多屏协同，实现多终端的数据共享。

今年1月，在小米首场Redmi新品发布会上，雷军宣布正式启动“手机+AIoT”双引擎战略，并称“这就是小米未来五年的核心战略”。目前，小米已经拥有全球领先的AIoT平台，建立了完整的智能家居生态，智能手机、智能电视、智能音箱和智能手表，均可以作为AIoT平台的控制中心，AIoT平台入口的触达能力不断加强，面向“5G+AIoT”拥有独特的优势。

基于5G所提供的技术特性，vivo提出了5G网络下“一主三辅”概念，核心要素是以智慧手机为“一主”，而以AR眼镜、智能手表、智能耳机等依托5G和AI基础的可穿戴智能设备为“三辅”，形成面向未来的总体产品战略规划。

对于消费者而言，这意味着，未来他们在使用5G应用时，可以在各个设备之间来回切换，实现数据上的共享，使用起来更加方便快捷；对于厂商而言，这其实也是在为未来的万物互联打下基础。

此外，鉴于5G通讯的大容量吞吐和低延时的特性，游戏应用和短视频社交是必然兴起的两个引用方面，如何提前完成这两方面的布局就显然尤为重要，而OPPO此前发布的Reno2和Reno Ace被外界看作是OPPO对5G时代应用场景的提前卡位。OPPO Reno2有着超越同级的视频拍摄能力，能够轻松解决视频防抖问题；OPPO Reno Ace搭载65W超级闪充、90Hz屏幕刷新率，能够在游戏方面轻松应对，这些都是OPPO对5G环境下应用场景的充分探索。

手机形态迎来突破

5G的到来，终端设备也在发生变化，除了性能越来越强，手机厂商更看重的是“脸面”。

从2016年底走到2018年底，全面屏已经普及到每一款手机，在淘汰了最初的18:9“长脸”屏后，我们又迎来了水滴屏、升降屏、挖孔屏、双屏，手机厂商去年在屏幕上的积极创新，让手机的大众脸消失了。但目前的全面屏方案也并不是真正完美的设计，甚至可以说是技术上另一种妥协，用户也只能在挖孔和升降方案中二选一。

但在2019年，我们离“真”全面屏已近在咫尺。

vivo在9月份推出的vivo NEX 3搭载了业界首块“无界瀑布屏”，手机的屏幕自正面延伸至屏幕两侧之后，直接弯曲接近90°垂直向下，给人的视觉感受便如瀑布般“溢出”屏幕。手机两侧边框与屏幕直接融为一体，屏占比高达99.6%。

之后，小米也带来了一款概念手机MIX Alpha。MIX Alpha是一款采用环绕屏设计的概念手机，屏占比达到了180.6%。包括机身的正面、两侧以及背面的大部分区域都覆盖了显示屏。MIX Alpha的环绕屏采用了分层环绕贴合技术，并且拥有360°保护材料贴合屏幕，通过旋入式组装技术实现了环绕屏的效果。另外，MIX Alpha还采用了创新性的柔性环绕屏下指纹识别技术。

对于实现“真”全面屏，一个重要难点在于前置摄像头。目前，手机厂商只有通过屏幕开孔来解决，但这样一来就无法实现实现“真”全面屏。而在今年，我们已经开到解决这一难题的希望。

OPPO在未来科技大会上就展示了屏下摄像头原型机。据悉，OPPO屏下摄像头原型机采用全新定制屏幕，前置摄像头相机区域具有低反射、高透光率特性，保证自拍时光线能充分穿透玻璃，确保成像质量。

2019年，折叠屏不在是PPT上的概念机，三星GalaxyFold和华为MateX已经正式上市发售。

折叠屏的意义不只是让手机变得更酷，折叠屏手机不仅和滑盖手机一样能够带来炫酷的操作感，而且折叠屏的优势在于“可折叠”上，折叠时能够让手机变小方便携带，展开时又能提供大屏优势，呈现全面大屏的视觉效果，使它兼具平板的特性，在娱乐、办公甚至绘图上都可能带来颠覆性的变化，真正实现了“手机+平板电脑”合二为一，全面释放出智能手机的潜力。

尽管，折叠屏手机的扩张之路还很漫长，但随着5G的发展，折叠屏无疑将成为智能终端未来演进的重要形态。

2020再无单纯手机厂商

进入2019年，手机市场的竞争已逐步进入零和博弈阶段，国内手机厂商将面临更加激烈的市场竞争。多家机构近日发布了关于手机市场的二季度调研报告，虽然各家调研数据虽然不尽相同，但是都揭示了全球智能手机出货量在持续性下滑的事实。据市场研究公司Canalys数据显示，2019年第三季度，中国智能手机市场出货量继续出现下滑，9780万部的数据较去年同期下降3%，小米、OPPO和vivo出货量均出现下滑。

智能手机出货量的持续下滑，主要还是智能手机市场已经趋近于饱和，且手机市场寒冬期也导致消费者换机周期延长。而5G被认为是新一轮手机行业强有力的增长点，头部企业纷纷入局，5G研发紧锣密鼓的进行，5G手机的到来也近在眼前。

5G时代，庞大的换机市场可以扭转目前智能手机市场的颓势，但要赢得智能手机的下半场竞争，IoT似乎就成为手机厂商的必须要做的“副业”。国内的手机厂商，如小米、华为、OV等，都推出了各自的IoT战略以及各自的智能家居产品。随着2020年5G网络大规模商用，IoT第二赛道也将开启。

作为传统的移动终端厂商，小米拥有自己独特的流量入口，能够联动起其他的IoT硬件，营造出以手机（小爱同学）为核心的IoT体系；同时借助代工的形式丰富IoT生态链产品，以统一的品牌形象展现并汇聚到IoT平台。

雷军在今年召开的小米开发者大会上表示，在“手机+AIoT”双引擎战略指引下，小米将持续推进“5G+AIoT”的下一代超级互联网成为大众生活的一部分。截至到今年6月30日，小米依然是全球领先的消费级IoT平台，连接设备1.96亿台，同比增长69.5%；拥有5个及以上小米IoT平台设备的用户数达300万人，同比增长78.7%。

在今年MWC期间，华为公布更新了自己的1+8+N的战略思路，以应对5G到来的全场景生态链需求。围绕手机为场景入口，华为通过对平板、TV、手表等诸多硬件来进行应用覆盖，而荣耀则是将IoT布局归入到了“二级火箭策略”，想要以荣耀Life线下社区为载体实现品牌-用户-IoT三者之间联结关系，通过HiLink技术协议，华为和荣耀在生态场景上可以实现共享以扩大市场空间。此外，华为还推出了智慧屏产品，按照余承东所说，华为智慧屏将成为智慧交互中心，并带来更多跨屏体验，同时它还是IoT控制中心，实现生态上的互联互通体验。

在OV体系中，vivo在推出硬件设备之余，还建立了Jovi物联软件层面的合作体系，通过这套体系，vivo能够打通IoT产品间的联系，实现合作互惠的关系；在5G+的趋势下，无论是智美心品品牌的成立，还是Breeno语音助手的AI功能整合，OPPO入局IoT也具有一定的优势。值得注意的是，vivo和OPPO联合美的、TCL、极米科技等诸多厂商于去年成立了IoT开放生态联盟，利用各自的流量优势、技术实力实现互联互通。

OPPO创始人陈明永在未来科技大会就表示，OPPO现在已不是一家单纯的智能手机公司。智能手机是OPPO最重要的服务载体。在他看来，万物互融将是5G时代的主流。5G带来了场景之间的连接新方式，OPPO会提供更多的技术服务，而万物互融则是5G时代繁盛的基石。