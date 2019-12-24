日本政府开始接受5G专网频谱牌照申请

据日本共同社报道，日本政府本周二正式开始接受5G专网服务频谱牌照申请。

NTT Docomo等大型电信运营商将从明年春天开始提供5G服务，但是预计其服务区域最初将主要覆盖大城市。

通过允许地方政府和企业在农村地区建设自己的网络，日本中央政府预计地方企业将很快开始使用5G网络。在农村地区，主要电信运营商的基站建设速度可能没那么快。

利用局部地区的5G专网，可以在农场和工厂等地点远程操控机器、摄像头和无人机等。例如，日本政府当局预计将使用5G服务实时监控河流的水位。

图：本周二，东京都政府一名官员（右）向关东电信局提交了5G专网牌照的申请。来源：日本共同社。

5G专网将被分配与移动运营商不同的频谱资源。

日本内政和通信部的11个地区分支机构将接受这些牌照的申请，预计兼顾需要大约1个半月的时间对其进行审核。

在关东地区，东京都政府、NEC集团、富士通和有线电视服务提供商Jupiter Telecommunications都在周二提交了申请。

东京都政府计划设置测试设施，以帮助东京的小公司和初创企业能够使用5G网络开展业务，而NTT East公司则将利用这些服务用于其电子竞技业务。

日本通信部计划在2020年扩大可用于5G专网的无线频谱资源，从而使更多的公司可以使用5G网络。