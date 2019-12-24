零跑汽车朱江明：造车就像西天取经，真正挑战刚刚开始

新浪科技讯12月24日下午消息，在零跑汽车四周年之际，创始人朱江明发布内部信称，这4年，我们克服方方面面的困难并向用户交付了第一款产品，但是站在当下，回望这些阶段性的成果，我们应该意识到，真正的挑战才刚刚开始。

“如果说在创业的前三年，我们在精心培育、呵护零跑。那么最近半年，伴随着S01的交付，相信大家感受到了外面的世界的残酷。”朱江明表示，“造车就像西天取经，我们经历了九九八十一难取回真经，但真正考验我们的，是要把真经翻译成汉语向大众传播。”

朱江明称，“IT人造车”从最初被误解、不看好，到现在，大家已经看到了零跑对于造车的认真和执着。未来几年的市场环境只会越来越严峻，但是疾风知劲草，经历过大浪淘沙我们才能真正在市场立足。

“我们面临的是一个产业的变革，是不可复制的时代机遇。”在内部信中，朱江明写道，“我希望大家持续对标行业的先进经验，真正做到精益生产。在技术上，更要坚持创新和突破的意识，不要被传统的窠臼束缚住，用新方法解决新问题，用新洞察创造新需求。”

以下为朱江明内部信全文：

亲爱的同事们：

零跑4岁了。1461天，零跑从最初的雏形idea，完成了启蒙并逐渐成长。感谢每一位零跑人，是你们的兢兢业业，让年轻的零跑有了健康的体魄。

这4年，我们克服方方面面的困难，建立了三电、智能网联、智能驾驶的核心技术体系；打造了S、T、C三个整车平台；完成了金华AI工厂的投产；在全国发展了近80家体验、服务网点；向用户交付了我们的第一款产品……

但是站在当下，回望这些阶段性的成果，我们应该意识到，真正的挑战才刚刚开始。

如果说在创业的前三年，我们在精心培育、呵护零跑。那么最近半年，伴随着S01的交付，相信大家感受到了“外面的世界”的残酷。

造车就像西天取经，我们经历了九九八十一难取回真经，但真正考验我们的，是要把真经翻译成汉语向大众传播。正如我们的产品，S01交付至今，收获了用户和媒体非常多的鼓励，大家都认为我们的产品远远超出了他们预期。这一方面说明零跑是有能力做好产品的，另一方面也说明我们前期的市场沟通太过“低调”。

我相信低调做企业是没错的，但如何让用户看到、体验到我们的产品，我们的营销工作需要更高的沟通水平。

当然，明年我们还有一个重点产品就是T03。这款智能精品小车在产品力上全面超越了目前同级产品，无论是动力、空间、续航里程、还是智能配置都有很多亮点。伴随着中国用户越来越理性的消费观念，小而美的产品带来的便利性和经济性一定会被大家看到。

T03带着重塑细分市场的使命，这场硬仗希望大家做好准备。

零跑非常幸运，新四化的时代机遇是不可逆的，我们已经进入了这条赛道。“IT人造车”从最初被误解、不看好，到现在，大家已经看到了零跑对于造车的认真和执着。未来几年的市场环境只会越来越严峻，但是疾风知劲草，经历过大浪淘沙我们才能真正在市场立足。

零跑安身立命之本是技术和制造。我们要以用户为中心，打造“高性价比、极致体验”的智能纯电动汽车，这离不开我们对技术的追求和对制造精益求精的管理。在制造上，我希望大家持续对标行业的先进经验，真正做到精益生产。在技术上，更要坚持创新和突破的意识，不要被传统的窠臼束缚住，用新方法解决新问题，用新洞察创造新需求。

流水不争先，争的是滔滔不绝。

我们面临的是一个产业的变革，是不可复制的时代机遇。我们要感谢这个时代，感谢每位用户、合作伙伴、股东、媒体朋友，感谢我们的竞争对手。我们要珍惜这样的机遇，在零跑新的发展阶段，有你有我，继续奋进。

祝大家圣诞快乐，也祝零跑四周岁生日快乐！