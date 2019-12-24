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米物精英键盘发布：支持语音输入，售价299元

2019/12/24 15:22:19来源：新浪科技作者：晨光责编：孤城评论：

12月24日下午消息，小米生态链企业米物科技在北京举行新品发布会，发布了键盘鼠标新品。键盘内置科大讯飞语音识别模块，支持语音输入等功能，鼠标支持高度调节。

本次发布会共发布三款新品，分别是米物精英鼠标、米物精英键盘以及米物双模键盘85。

米物精英鼠标秉承了米物产品的一贯的设计语言，整体呈现“圆形”造型。底壳采用跑道圆纹理，顶壳金属边框也是有圆形设计的影子，磁吸后壳的设计更方便拆卸，金属材质的边框提升了鼠标整体的质感。

这里需要指出的是，米物精英鼠标支持高度的升降变形，通过升降实现不同的握持方式。同时，米物精英鼠标支持蓝牙和USB无线接收器双模连接，并采用了“锂电池+Type-C”的组合。

米物精英键盘的“圆形”设计也随处可见。首先，键盘采用85键设计，厚度为7.8毫米。按键的形状为圆形设计并采用剪刀脚键轴设计，键盘倒角为方倒圆，底部8°支架也是半圆形，没有棱角的设计。功能方面，米物精英键盘同样是支持双模连接——通过蓝牙和USB无线接收器连接，并且支持Windows和MacOS双系统。

在米物精英键盘空格键盘的右侧加入了一个语音键，内置了科大讯飞语音包，不仅可以通过长按语音输入文字，还可以配合专属的PC端软件进行双击语音查询天气、打开表格等一系列的智能化操作。

米物双模键盘85也为85键布局，厚度同样为7.8毫米，设计上和米物精英键盘基本一致。

价格方面，米物精英键盘价格为299元，米物精英鼠标售价也是299元。将于于2月25日在小米有品众筹上线，众筹价格都是199元。米物双模键盘85将于3月11日在小米有品上线，售价为179元。

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关键词：米物鼠标键盘

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