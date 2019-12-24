上海静安判结多起微信QQ“裸聊”传播淫秽视频案：利用“纯爱”“小爱爱”等直播注册交友

据上海扫黄打非办公室消息，2019年10月以来，上海市静安区人民法院集中审理了一批网络传播、贩卖淫秽色情物品案件，多名利用“纯爱”“千寻”“小爱爱”等网络直播平台注册账号后，通过刷礼物加微信或QQ账号进行私下裸聊或传播淫秽视频等方式非法牟利的“女主播”和被告人均被追刑责。

一、骆某某贩卖淫秽物品牟利案

2019年1月起，骆某某在“纯爱”“小爱爱”等平台，通过观众刷礼物后加观众微信或QQ号，向观众贩卖淫秽视频并牟利。期间，共计通过微信或QQ发送淫秽视频124部，获利5000余元。2019年6月被抓获后，对其犯罪行为供认不讳。经审判，被告人骆某某犯贩卖淫秽物品牟利罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金一万元。

二、劳某某等传播淫秽物品牟利案

2018年11月起，劳某某经人介绍注册成为“小爱爱”直播平台的主播，在客户通过平台购买虚拟礼物后与客服进行微信私聊，并在私聊过程中根据对方发送微信红包金额或虚拟礼物价值，向对方发送不同类型的淫秽视频。2019年3月起，劳某某又让黄某某使用其直播平台账号以同样方式向客户发送淫秽视频牟利。经查，两名被告人发送给客户的视频中有54部淫秽视频，已构成传播淫秽物品牟利罪，两名被告分别被依法判处拘役五个月，并处罚金六千元和四千元。

三、许某某传播淫秽物品牟利案

2019年2月起，许某某在“纯爱”等网络直播注册账号与异性进行网络视频聊天，通过观众刷礼物后与其微信或QQ进行私下裸聊等，以及在聊天过程中向对方传播淫秽视频等方式非法牟利。经查，其发送的淫秽视频共65部，构成了传播淫秽物品牟利罪，依法判处有期徒刑六个月，并处罚金五千元。

四、强某某传播淫秽物品牟利案

2019年2月起，强某某在“纯爱”等网络直播平台注册账号与异性进行网络视频聊天，通过观众刷礼物后与其微信或QQ进行私聊，后在聊天过程中向对方传播淫秽视频等方式非法牟利。经查，其发送的淫秽视频共63部，构成了传播淫秽物品牟利罪，依法判处有期徒刑六个月，并处罚金五千元。

五、王某某传播淫秽物品牟利案

2019年2月起，王某某在“纯爱”“千寻”等数家网络直播平台注册账号与异性进行网络视频聊天，通过观众刷礼物后与其微信或QQ进行私下裸聊等，以及在聊天过程中向对方传播淫秽视频等方式非法牟利。经查，王某某向他人发送淫秽视频28部，构成了传播淫秽物品牟利罪，依法判处拘役五个月，并处罚金五千元。

六、徐某某传播淫秽物品牟利案品

2017年起，徐某某在“小爱”“纯爱”等网络平台进行色情直播，与平台进行牟利分成，并将刷礼物的平台客户加为微信好友。2019年4月至6月期间，其为获得微信红包或转账，通过微信分别发送21部淫秽视频文件及若干色情图片，共获利2000余元。经查证，认定其行为构成了传播淫秽物品牟利罪，依法判处拘役5个月，并处罚金5000元。

七、任某某传播淫秽物品牟利案

2019年1月起，任某某在担任“纯爱”直播平台女主播期间，在客户通过平台购买虚拟礼物后，通过QQ或微信与客户进行聊天，根据客户需求及虚拟礼物价值，向对方发送不同类型的淫秽视屏，并从“纯爱”平台获得利润分成。经查，任某某发送淫秽视频42部，其行为构成传播淫秽牟利罪，依法被判处拘役5个月，并处罚金5000元。

今年以来，上海市静安区“扫黄打非”部门共查办贩卖、传播淫秽物品牟利案、传播淫秽物品案20余件，多为通过咸鱼或者QQ聊天群出售含有淫秽视频、图片等内容的硬盘，或是在利用直播平台吸引客户后通过微信、QQ出售、传播淫秽视频、图片等现象。为此，静安区“扫黄打非”部门将进一步加强涉网刑事案件的查办，并着力侦办近期查办案件中涉及的多个网络直播平台，坚持从严从重打击利用网络平台传播淫秽及有害信息行为，努力净化网络生态环境。