晚点LatePost：导致快手员工被开除的报道并非我们的报道

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IT之家12月24日消息 凤凰网科技昨日发文称，快手经营分析部商业分析组徐姓员工涉嫌将快手春晚方案等详细数据透露给媒体而被解除劳动合同，其个人期权也被追回。其在文章中引用晚点LatePost的消息，称“快手的春晚产品方案于12月中旬最终敲定，春晚当天红包金额将达10亿人民币，超过百度的9亿、淘宝的6亿成为史上最高红包数额。”
昨日晚间，晚点LatePost在微信公众号回应称，导致快手徐姓员工被开除的报道并非晚点的报道，晚点也不认识任何快手徐姓员工。
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