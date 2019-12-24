嘀嗒启动顺风车春运安全专项行动

新浪科技讯12月24日下午消息，嘀嗒出行今日宣布正式启动顺风车春运安全专项行动计划，部署九项专项安全举措。

2020年春运起止时间为1月10日-2月18日，共计40天，嘀嗒出行的第五届顺风车春运也将于1月10日正式启动。国家发展改革委经会商研判，2020年春运全国旅客发送量将达到约30亿人次，其中，道路24.3亿人次。并且由于2020年元旦与春节较近，加上学生放假、务工人员返乡和归家探亲时间叠加，客流集中度会高于往年，道路运输压力较大，这对平台方的安全保障工作提出了更高的要求。

嘀嗒出行CEO宋中杰表示，“安全无小事，每一位嘀嗒员工都要有强烈的责任心和使命感，以居安思危、防微杜渐的精神做好各项安全工作，让每一位顺风车用户都能在回家的途中感受到嘀嗒带来的暖意和心安，让大家和自己的家人父母团团圆圆过好大年”。

据悉，嘀嗒出行已对接全国公安系统数据，新顺风车车主通过公安背景筛查后再进入平台车主审核环节，已有车主定期循环筛查机制，提升平台源头管控能力。

此外，嘀嗒出行在顺风车春运安全专项行动计划中提出九大专项举措，确保春运安全工作落到实处。

以下为九大专项举措：

（一）成立春运安全工作指挥中心

为保证安全工作的开展，公司成立由CEO宋中杰任中心主任的春运安全工作指挥中心，全面负责工作决策部署和协调指挥。

（二）落实假日值班

各部门负责人把安全作为春运工作的重中之重，增强红线意识和底线思维。严格落实领导带班机制，各级负责人、区域负责人等，全天24小时有人在岗值班，确保信息畅通，保障春运期间高效应答并妥善处置各类紧急事件。

（三）春运专项隐患排查：强化监督问责机制

在常态化安全隐患排查治理工作的基础上，各部门开展春运专项隐患排查治理工作，对发现的隐患，立即采取整改措施。

（四）积极响应主管部门要求，强化信息互通与联动

主动配合各地公安机关，时刻关注各警企合作群工作动态，坚决打击各类违法犯罪行为；保持警企调证快捷通道畅通，切实维护公共安全，保障用户安全权益；

积极配合工信部、网信办、网安等部门对个人信息保护方面的相关工作及要求，与专业检测机构加强交流学习，切实维护用户个人信息安全的各项权益；

保持与交通部、公安部、工信部等的沟通联络机制畅通，定期汇报安全工作进展，及时领会最新精神及指示。

（五）严格审核准入机制，打击线下交易、非法营运行为

平台积极与第三方征信平台合作，定期对平台车主的驾驶证和行驶证的真伪、有效期、年检情况等进行核验，确保车主具备驾驶员资质，车辆满足国家年检相关要求。

每月对平台车主进行筛查，包括醉驾、超速、伪造变造机动车号牌等涉及吊销驾驶证、一次性记12分的严重交通违法行为。平台对于不合格车主100%零容忍，严禁其成为认证车主。

春运期间，坚决打击线下交易、非法营运、线下多拼等违规行为，一经发现核实，加大处罚力度。

（六）不断优化产品逻辑，春运期间上线安全新功能

不断完善产品安全功能，加强风险管控。持续加大安全产品和研发的投入，春运期间还将陆续上线两项新的安全功能。

（七）加强用户安全应知应会宣导，深化顺风车三方安全观

春运期间，通过产品安全中心、安全专栏等功能，以视频动画小课堂等多种形式，深化用户对产品安全功能、合乘公约的教育引导，积极构建嘀嗒顺风车三方安全观，以增强用户的安全意识、规则意识、诚信意识、法制意识为导向，强化文明交通绿色出行的宣传教育。

（八）提升线上线下应急保障能力，运力保障、紧急救助保险理赔

春运期间，公司高管团队、各大区负责人、客服团队、安全管理团队实行全天候值班机制，针对各类紧急突发事件确保及时、高效、妥善处理；

和平安保险联动，畅通春运期间事故理赔绿色通道，成立专项理赔小组，一旦发生道路交通事故，专人对接，切实解决用户的后顾之忧。

（九）恶劣天气预警机制，降低路上事故风险

安全管理部及各地区城市负责人建立气象信息快速通道和预报预警机制，发现低温、雨雪、冰冻、大雾等橙色预警、红色预警，结合当地道路交通主管部门的管控要求，及时向用户推送恶劣天气出行安全提示，严重时暂停相应服务，降低路上滞留和事故风险。

嘀嗒出行联合创始人、技术副总裁段剑波表示，“在安全功能的研发方面，技术团队会全力投入，加班加点，保证安全风控相关的产品能力按期上线，为出行用户保驾护航。

在服务方面，城际路线行程监控，高危路线异常报警，以及异常行为监控等服务继续保持最高级别的SLA服务水平，即7x24小时响应和分钟级升级告警的故障和安全问题处理机制。”