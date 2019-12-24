南航：2020年1月1日起正式退出天合联盟

IT之家12月24日消息 中国南方航空刚刚发公告称，中国南方航空股份有限公司(以下简称“南航”)将于2019年12月31日完成离开天合联盟各项过渡工作，自2020年1月1日起正式退出天合联盟。

南航通过双边合作方式与天合联盟成员航空公司继续保持原有代码共享合作，与天合联盟成员厦门航空、法国航空、荷兰皇家航空、达美航空、大韩航空、中东航空、捷克航空、中华航空、越南航空、欧罗巴航空、阿根廷航空、意大利航空、俄罗斯航空、沙特航空继续保持常旅客合作。南航明珠俱乐部会员乘坐以上天合联盟合作伙伴航班将继续享有里程累积、兑换及精英会员服务权益。

同时，自2020年1月1日(含)起，南航正式启用“南航优享CZ Priority”服务品牌，取代“天合优享Sky Priority”，确保南航金、银卡会员以及以上天合联盟合作伙伴Elite/Elite Plus会员搭乘南航航班时享受的权益不变，包括优先值机、优先行李、优先登机、享用贵宾休息室等。更多与各航空公司合作情况可查询南航明珠俱乐部官网。

除天合联盟合作伙伴，南航已加快扩大全球“朋友圈”，与美航、英航、芬兰航、阿联酋航、卡塔尔航、澳航、日航等开展双边代码共享合作，网络通达世界各地，旅客可通过南航及其合作伙伴往返全球各主要城市。南航与美航已于2019年3月20日起开展常旅客全面合作，与英航于2019年12月17日签署联营合作协议，常旅客合作也将于2020年6月上线。