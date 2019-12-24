B站任性的背后，是一场不能输的押注

12月23日晚上7点45，还在上大三的小赵准时打开了B站的直播频道。这是他第一次观看B站直播，为了能够发弹幕互动，他还“费心费力”注册了账号。一切的准备都是为了一个人：冯提莫。

23日晚冯提莫B站首播

虽然很久之前就已经听说过B站，但在他看来那是一个充满二次元、动漫内容的存在，自己和周围的哥们对此都不感兴趣。不过，因为冯提莫的入驻，他不得不找同学帮忙答题，终于成为B站的正式会员。有了发弹幕的资格，他就能在冯提莫直播时留言互动了。



或许就在小赵找同学帮忙答题的同时，与他有着同样想法的还包括大量冯提莫的粉丝。

这两天和几位资深B站用户聊起这家网站的话题，一系列频繁地买买买总结下来，似乎就是两个字：有钱。

所以，外界看到了一连串“任性”。

近日B站宣布独家签下网红主播冯提莫，算是圈内的一大新闻。之前这位“斗鱼一姐”与东家的合同到期后，圈内人都在关心她将花落谁家。两个月后，冯没有选择老东家斗鱼，也没有牵手虎牙，而是选择了B站。

虽然外界难以知晓B站签下冯提莫究竟花了多大代价，但能独家签下这位当红头部主播，想必不是一笔小数目。

就在签约冯提莫之前，B站刚刚花8亿元拿下了《英雄联盟》总决赛未来三年的独家直播权。此外，在跨年夜B站还将举办首场新年晚会，根据目前的消息，包括邓紫棋、周笔畅、吴亦凡、Chrissy Constanza都将参与演出。

如果加上此前组建的LOL与OW两只职业电竞战队，B站在二次元之外的投入可谓重金与效率起飞。一系列大动作的背后，则是巨额的押注以及对新业务的野望。显然，这也是陈睿或者说整个B站管理层，未来为B站冲出二次元、ACG所做的破圈行动。

冯提莫和B站“般配”吗？



在官宣签约B站前4天（12月15日），冯提莫就在B站注册了账号，并开始上传自己的视频。12月19日，冯提莫官宣加盟并开通直播间，大量铁杆粉丝涌入，有媒体称她的《好运来》站内播放量突破了百万，关注的粉丝超过了20万，无数粉丝对着“黑屏”不知刷了多少礼物。

当然，圈内人都知道直播间礼物并不能说明什么，公会和平台预热的成分也在预料之中。但是，仅从关注人数和播放量的数据来看，几天之内20多万粉丝、每个视频平均40多万播放量，成绩不俗。

但是，我们不能拿冯提莫和一般UP主或者网红主播相提并论，毕竟她可是曾在斗鱼拥有2000多万粉丝，抖音拥有3000多万粉丝的头部网红。

以一个拥有千万级粉丝的主播标准来衡量，她在B站的“成绩”似乎并不是那么火爆。究其原因，或许是冯提莫的风格与现阶段B站的整体风格不是很搭。这一点，在以往用户自发上传的冯提莫相关视频播放量上，就能有所洞察。

不妨做一个简单的横向对比，目前冯提莫是秀场型主播的头部代表，而PDD则是现阶段游戏主播的顶尖大咖。在B站上搜索冯提莫，关于她的视频播放量最高的为317万，尴尬的是，这居然是个黑冯提莫身高的视频....相比之下，如果搜索B站用户更感兴趣的游戏主播PDD，排在第一位的就是那个鼎鼎大名的《我是全英雄联盟最骚的骚猪!》，播放量高达2350万。

当然，因为这个视频结合了鬼畜和游戏两大B站用户最喜欢的元素，加上PDD本身游戏圈头部大咖的影响，获得这样高的播放量在情理之中。如果抛开这个爆款不算，其他与PDD相关的视频大多数也是在几百万播放量的水平。

现阶段B站整体用户更喜欢二次元、ACG、鬼畜、游戏、亚文化等内容，而正在努力往娱乐圈靠拢的冯提莫，与B站用户喜好的元素仍有一定的隔阂。

相信这一点徐睿或者B站的管理层都很清楚，他们知道B站用户喜欢什么，什么内容会得到现有用户群体的追捧。花大价钱签下似乎并不太“匹配”的冯提莫，甚至花高价邀请大量明星举办跨年晚会，对于一般B站用户而言或许不如好好搞一场拜年祭。

现有的B站用户可能不会马上迷上冯提莫，因为她的价值在于“门外”的用户。

B站的挣脱与陈睿的野心



从2009年为了AcFun宕机发愁而准备的mikufans，到2019年市值55亿美元的上市公司，B站用十年时间成功将自己打造成国内二次元、ACG领域的一把手。正因为独特的优势，B站获得了阿里、腾讯两家巨头的共同投资，在国内市场能够获此待遇的互联网平台屈指可数。

发展壮大是好事，也是压力。

作为一家上市公司，陈睿未来的任务就是保证公司业绩能够持续稳定的增长。这就注定了B站不可能永远窝在二次元、ACG的舒适区里，它只有走出舒适区，拥抱那些并不被B站现有用户认可的内容以及新的受众。

今年8月，陈睿在接受媒体专访时也曾明确表示，之前B站一直在做存留，而未来将开始考虑拉新和增长。简而言之，B站要抓紧拉新。

这也是为什么近一年来B站疯狂投入资金进入新领域的原因。尽管B站的老用户们对冯提莫和那些明星们并不感冒，但是他们背后的粉丝却是B站渴望的。或许很多明星、网红背后的粉丝都是游走在B站之外的群体，严苛一点儿说，此前组建游戏战队、买下游戏直播权也同样是这个道理。

一切举措的背后，是陈睿所说的“100亿美金淘汰线”。目前B站的市值为55亿美元，为了达到这一目标，接下来三年B站每年的市值必须增长15亿美元。

从营收来看，B站去年全年营收41.3亿元人民币，今年前三个季度的营收分别为13.7亿元、15.377亿元和18.590亿元人民币，累计为47.667亿元。虽然呈现快速增长，但距离陈睿的目标显然还有一定差距。

从用户数量来看，B站第三季度财报显示，月活用户已经超过1.26亿，而B站的目标是要在三年内达到2.2亿月活。

用数据来衡量，在市值、营收、月活方面的桎梏，仅靠B站那些老用户或者说二次元群体是完全无法填平的，新鲜血液才是B站未来增长的所在。所以，B站近来不断试水游戏、直播、文娱等新业务，同时为进一步降低准入门槛进行着准备。

双管齐下，只求增长！

这场“赌局”的结果如何？



过去很长时间，B站一直备受外界质疑的焦点是什么？就是没有足够清晰的变现方式。而游戏营收占比过高，更是其最饱受诟病的地方。

在B站近一年的努力下，公司营收结构正在向好的方向发展。第三季度财报显示，B站游戏业务的营收已经降至50%，与非游戏业务基本持平。

这一结果，是B站用海量的资金投入换来的。

重金投入带来的不仅是营收增长、营收结构趋于合理，还有亏损的不断加大。烧钱换用户和营收是一把双刃剑，需要掌握好分寸和火候。

B站第三季度的净亏损高达5680万美元同比扩大了65%。按照近期其在新业务上的投入力度，我们似乎可以预见到下个季度B站财报的大致结果——用户月活和总体营收继续增长，亏损继续加大。未来盈利的希望，需要建立在加速拥抱新用户群体，用新人换新营收的基础之上。

B站首页banner的游戏广告

船小的时候好掉头，但是如今B站这艘战舰的排水量允许加速转向吗？从B站的广告收入上，可以看到一部分“水下阻力”。

第三季度B站的广告收入为2.5亿元。这一数据看似喜人（同比增长80%），但将其放到B站约1.27亿用户，以及日均使用时长83分钟上来分析，平均一位用户在Q3只为B站带来了1.97元的广告收入，这个效率并不理想。

我们不妨做一个简单的横向对比，以爱奇艺为例：根据易观千帆发布的“2019年9月移动App TOP1000排行榜”显示，爱奇艺App的月活人数达到5.65亿人，而第三季度的广告收入21亿元，每位用户在Q3为爱奇艺带来了3.72元的广告收入。

造成这个差距的原因，是B站用户属性过于单一，导致广告主范围有限，或投放意向低于其他长视频平台。这也是过去B站上的广告内容，绝大多数都是以游戏、绘画培训为主的原因。

想要实现增长，挑战和机遇势必同时到来。首先，B站大力押注的直播和电竞都是烧钱的买卖，两个市场虽然火爆，但要实现盈利仍需很长时间。即便盘子越做越大，但看不到头的亏损如果长期持续下去，也必然会打击资本市场的信心。

其次，B站如何协调好新老用户共存的问题（这也算是老生常谈了）。B站的管理层希望打破圈层，摆脱二次元、ACG等固有的标签，增加一些新的时尚元素，但此举未必受到老用户的欢迎。破圈的过程中如何为新老用户群体打造微妙的平衡，是对B战最大的考验。

如今的多元化是B站的一次豪赌，同时也是一次必须下注且不能失败的赌局。