印度电竞为何仍是无“银”荒漠

2018年8月，在印度尼西亚雅加达和巨港举行的第十八届亚运会开创了一个新局面。在此次亚运会上，电子竞技登上了体育比赛舞台。

在8月底的最后一周，《英雄联盟》、《传说对决（王者荣耀海外版）》、《皇室战争》、《星际争霸2》、《炉石传说》和《实况足球2018》六大项目作为表演赛轮番开战，每天的比赛状况牵动了亚洲无数电竞玩家的心神。

当然，比赛的结果也让中国玩家开心无比。中国团队在AOV和英雄联盟上拿下两枚金牌，在皇室战争比赛中获得了银牌，最终登上了奖牌榜第一的宝座。

几乎没有任何媒体关注到，在《炉石传说》的季军争夺赛中，一位名不见经传的印度选手蒂瑟·梅塔（Tirth Mehta），居然战胜了越南选手，拿到了一枚铜牌。

他在回国之后，被家乡的亲友们当做了英雄，而他的这次胜利，也为印度的电子竞技市场带来了一丝曙光。但是，仅仅是一丝曙光。

No.1印度为何没有电竞沃土

即便在2018年，在印度想作为电竞职业选手参加比赛，也是一件相当困难的事情。他们不仅得不到家人的支持，而且也没有政策支持和社会的肯定。2018年参加亚运会电竞表演赛的印度代表队，所有成员都是自费参加比赛，而且在比赛过程中退赛，还要自己缴纳罚金。

最关键的是，印度国内目前仍没有正式被政府认可的电子竞技协会，也没有通过政府举办资格赛来选择参加国际赛事选手的计划。目前印度国内电竞市场的阻力主要来自一个基本问题：电子竞技是否是真正的运动项目？

亚运会印度电竞选手蒂瑟·梅塔

是的，他们不被承认是真正意义上的运动员。

印度小伙儿蒂瑟·梅塔在打完亚运会后“衣锦还乡”的感受，主要来自于机场降落后的欢迎仪式。他当时回到家乡机场时受到了亲人的热烈欢迎，之后，还有媒体的赞不绝口，以及古吉拉特邦首席部长的一封贺电。然后，就没有然后了。

此后当地媒体也针对印度国内的电子竞技市场前景做过一些分析，甚至为蒂瑟·梅塔鸣不平：“印度是一个人口大国，但是却找不出几个实力较强的职业选手去参加比赛，而且在各个电竞比赛上，印度选手经常被对手碾压。我们印度电竞水平为什么会这么低？”

“希望梅塔在亚运会取得的突破性胜利，能鼓励更多游戏玩家代表印度参加专业比赛，并在不久的将来带来更多荣耀。请记住，2020年东京奥运会仍会采用电子竞技来举办赛事活动。”

有媒体用蒂瑟·梅塔的成功，对社会公众和赛手家人做出了呼吁：这对身边所有朋友和家人都认为他们只是在浪费时间玩游戏的玩家来说，是一个巨大的成功。更多的民间协会、游戏机构和媒体在此后的一年多时间里，开始为电竞选手的“身份”问题发出呼吁。

印度相关电竞网络媒体ET-TECH刊文指出，尽管电竞选手没有得到与田径运动员同等的待遇，但他们的比赛对身体素质要求更高。报道援引德国科隆体育大学在2019年9月所做的一项研究结果：电子竞技运动员每分钟最多可在键盘和鼠标上进行400次动作，是普通人的四倍。

运动员同时要不对称地移动双手，且精神高度紧张。报告显示，在任何其他运动中都看不到这种在大脑中引起的紧张程度：“电子竞技运动员比赛产生时的荷尔蒙激素，与一级方程式赛车手相同。脉搏可以达到每分钟160-180次的速度，与百米赛跑运动一样。”

印度最大的电子竞技公司Nodwin Gaming也发布过相关的报告，指出除了竞技压力和运动量，电竞选手之间的团队合作和沟通也与传统运动一样需要专业能力。

英雄联盟和反恐精英：GO之类的游戏需要一个团队中有五个或更多的玩家。在《魔兽世界》，《守望先锋》和《DOTA 2》等游戏中，每个玩家的位置都不同：防守，进攻或支持。他们需要控制游戏并进行实时响应，同时释放调节精神压力。“很多电子竞技运动员每周训练70多个小时，并且像其他运动员一样要控制饮食和体重。”

但是，这些调研报告和呼吁，改变不了电竞运动员身份在印度不被承认的现实。

No.2重金押注的跨国巨头看到了什么

尽管电竞选手“没有名分”，但是近两年来众多跨国巨头依然在加大对当地市场的投入。

根据Flurry Analytics的相关报告，印度的手游玩家数量为2.64亿，仅次于中国，位居全球第二。在当地业内人士看来，这是电竞市场发展的坚实基础。在印度，网络游戏的风靡源自近几年智能手机的逐渐普及，不少当地的游戏开发商凭借智能手机使用量的增势，开始拓展与电竞游戏相关的业务。

印度当地的手游开发商Nazara Technologies公司CEO阿加瓦尔对媒体表示：“2010年，我们国内的玩家人数只有2000万左右，目前印度已经拥有2.5亿游戏用户，游戏公司的基础设施、设备和支付方案也都全部到位。”

根据市场研究公司Newzoo的一项研究显示，全球电子竞技市场2018年的营收约为12亿美元，全球观看人数已经达到4亿人次。在印度，电子竞技观众群体年轻化明显，约有200万的忠实爱好者以及200多万随机观众；而到2021年，这一数字预计将增长5倍以上。

实际上，在2018年印度的eGG网络就直播了亚运会电子竞技赛事，而视频流服务平台Twitch也是印度年轻观众欣赏电子竞技的常见平台。基于对未来市场潜力的认可，目前电子竞技赛事也在印度市场逐渐升温。

近两年来，印度本土的电子竞技活动、比赛已经获得了诸多海外赞助商的认可，包括Flipkart、Sony、梅赛德斯-奔驰、Yes Bank、OPPO、vivo、华硕以及宏碁等厂商都对相关赛事给予了支持，其中英特尔、奔驰、vivo、Vodafone更是斥巨资赞助了此前举办的2019年度ESL One和Pubg Mobile India Series（目前印度两大电竞赛事）。

得益于强劲的赞助收入，印度部分知名电竞锦标赛的奖池也变得可以与传统体育比赛（包括网球和足球）相媲美。例如，2019年9月举行的DOTA 2 International，奖池总金额就达到了3,000万美元（21.3亿卢比），也是目前当地电子竞技赛事中最大的奖池之一。

此外，国内互联网巨头腾讯和阿里也都在过去两年间悄悄布局，从手游市场、游戏分发平台及付费平台等维度，逐渐向电子竞技市场试水。这其中，主要的投资项目包括2018年9月，印度运动游戏平台Dream11获得腾讯领投的1亿美元D轮融资；2018年8月，印度移动金融服务平台Paytm与阿里旗下的亚博科技，共同向双方合资创建的移动游戏公司Gamepind Entertaiment投资1600万美元。

下一步，唯一的桎梏就是印度有关部门的认可，支持并推动这一新的潮流。“这需要改变，特别是因为国际奥委会正在考虑将电子竞技作为2024年巴黎奥运会的一项示范运动。”印度电竞公司NODWIN Gaming联合创始人阿克沙特·拉西对此表示，为了挖掘电竞市场的潜力，电竞运动员的身份被正式认可很重要。尤其是印度的体育配额（针对运动员群体被大学录取和获取政府工作的激励政策）应该扩展到电竞游戏玩家：电竞运动员可以因此获得训练机会，而不必担心无法获得高等教育或找不到工作。

NODWIN Gaming联合创始人阿克沙特·拉西

绝大多数在较小城镇中从事常规运动的印度运动员，尤其是女性运动员，都无法获得应的基础设施，但在任何场合，一名电竞选手都可以成为一名出色的练级者，因为它只需要一台计算机或一部手机。

印度电竞最大问题已经不是基础建设和网络普及的问题，而是宣传，以及社会的认可。这句话来自阿克沙特·拉西，如今看似“荒漠”的印度电竞市场，或许会在不久的将来获得生机，或许，这个将来还要很长的一段时间。

能否守到“金矿”开采的时候，就看这些跨国巨头和本地资本的耐心和毅力了。