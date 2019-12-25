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苹果前首席设计官艾维等捐款50万美元，帮英国植果树

2019/12/25 7:38:21来源：网易科技作者：小小责编：远洋评论：

12月25日消息，据外媒报道，苹果公司前首席设计官乔尼·艾维(Jony Ive)日前向英国植树活动Be A Tree Angel捐赠了12.9万美元善款，以帮助英国学校建设果园。

图：苹果前首席设计官乔尼·艾维

除了艾维，英国餐馆老板理查德·凯伦(Richard Ccare)、著名商人苏格勋爵(Lord Sugar)以及一位匿名捐赠者也提供了同等金额的捐款。这四个人提供近50万美元资金帮助英国各地4000所学校创建果园，并提供维护果园的后续服务。

艾维表示：“我喜欢树，这些年来，我爬过树，吃过各种树上结的水果，也从树上掉下来过，我种植了尽可能多的树。”这位设计大师还称，树木也“对学习和创造有深远的好处”。

根据艾维的说法，树木是苹果总部“苹果园”设计的概念基础，“公园和果园”是其创造的关键，“能够为一个如此贴近我内心的项目做出贡献，真是太棒了！”

Be A Tree Angel活动由《每日邮报》与英国树木委员会（The Tree Council）合作推动，他们都在接受读者和企业的捐赠。到目前为止，这项努力已经筹集到足够种植3.5万棵树的资金。

已故苹果联合创始人史蒂夫·乔布斯(Steve Jobs)曾经的梦想就是，模仿他成长的加州来设计苹果园的景观。在2013年公开的一段演示视频中，建筑师诺曼·福斯特(Norman Foster)表示，乔布斯认为加州是“美国的水果碗”，希望新园区能反映出他小时候记忆中的风景。

除了点缀在苹果园中的抗旱树种，苹果在其主环结构及其周围还种植了成片的苹果树、杏树、樱桃树、柿子树和李子树等。

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关键词：艾维

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