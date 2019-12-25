旗鱼移动操作系统Sailfish OS 3.2.1“Nuuksio” 发布

Sailfish OS 3.2.1“Nuuksio” 现已发布。

该版本进行了许多可靠性改进，特别是针对电子邮件，日历同步和VPN设置方面。除了提高可靠性之外，电子邮件应用程序现在还增强了对处理HTML格式消息的支持。

同时，其还改进了Android应用程序的音频路由以及其他Android 8.1应用程序支持更新，解决了WhatsApp调用和Youtube等应用程序的问题。操作系统现在支持硬件MPEG2，VP9和h.265 / HEVC视频解码（确切的支持取决于设备）。

在Sailfish OS 3.2.1 Nuuksio 版本中，该开发团队总体上继续改进了Phone and Messages应用程序和UI。消息气泡获得了新的视觉样式，相关消息现在形成视觉组以增强可读性。电子邮件和消息应用程序中的地址处理也得到了改进，因此用户现在可以看到收件人地址，并且可以轻松删除不需要的收件人。

此外，其还改进了呼叫处理，开发了一种最适合单手使用的体验。通话结束后显示的视图已经过改进，以包括屏幕底部的后续控件。

为了增强用户安全性，浏览器现在包括一个锁定指示，当使用安全连接（HTTPS）时，该指示可访问详细信息。并指示网站连接是可信的还是不安全的。轻击该图标将显示有关网站证书，所有者，发行者，有效期等的更多信息。

详情可见发布说明：https://blog.jolla.com/sailfish-os-nuuksio-now-available/