华为MatePad Pro素皮版今日开售：麒麟990+2K屏，4999元起

IT之家12月25日消息 据华为商城官方消息，华为MatePad Pro素皮版在今天上午正式开售，搭载麒麟990处理器和10.8英寸2K屏，价格为4999元起。

华为MatePad Pro尺寸为246mm×159mm×7.99mm，重量约492g。屏幕方面，采用分辨率为2560×1600的10.8英寸屏幕，具有90%屏占比与4.9mm等距微边框，拥有16:10长宽比与DCI-P3色域覆盖，PPI为280，对比度为1500:1，通过莱茵低蓝光认证。

硬件方面，华为MatePad Pro搭载7nm工艺的麒麟990处理器，采用3D石墨片立体散热，搭载四声道环绕立体声，还是全球首款无线充电平板，支持15W正向无线充电与7.5W反向无线充电。

华为平板MatePad Pro采用全新视觉设计，支持EMUI 10智慧分屏。通过碰一碰、扫一扫、靠近发现，华为平板MatePad Pro可实现多屏协同，手机屏幕能分身至平板，文件可双向拖拽传输，将平板变成手机的虚拟外设。此外，还配备了HUAWEI M-Pencil手写笔，支持磁力吸附与无线充电，充电1小时可续航10小时，还拥有4096级灵敏压感。在熄屏状态下，笔尖轻点屏幕即可开启速记。

价格方面，华为MatePad Pro的青山黛和丹霞橙8GB+256GB WIFI版（键盘+笔套装）价格为4999元，8GB+512GB LTE版（键盘+笔套装）价格为5999元。