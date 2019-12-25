2019十大奇怪科学研究

北京时间12月25日消息，据国外媒体报道，日前，美国生活科学网站评选出2019年十大最奇特的科学研究，其中包括：

1、搜寻尼斯湖水怪

依据民间传说，神秘水怪已在位于苏格兰尼斯湖中生活了1000多年，但今年一项研究表明，迄今未发现尼斯湖任何“怪物DNA”迹象，遗传学家在这个巨大湖泊中提取250多个水样，并检测了每个水样中漂浮的DNA片段。发现该湖泊有3000多种物种基因痕迹，包括：多种鱼类、鹿、猪、细菌和人类，但是他们并未发现湖泊大型爬行动物或者水栖恐龙的证据，甚至发现可能被误认为是神秘湖怪的巨型鲟鱼或者鲶鱼，然而，他们确实发现了许多鳗鱼，所谓的尼斯湖水怪是某种体型超长的鳗鱼吗？就目前证据而言，这种可能性非常低。

2、“粪便刀”

许多学者都熟悉一个关于因纽特人的故事：他在风暴中被困，便用自己的粪便冰冻起来制作成一把刀，并使用这把粪便刀屠宰了一只狗，虽然这个故事是人类学家经常谈及的轶事传奇，但没有人尝试过使用冷冻粪便制作刀具。直到2018年，一组研究人员才开始尝试这一大胆想法，研究报告第一作者梅廷·埃伦（Metin Eren）采用一种进食8天的“北极食谱”，作为制作粪便刀的所需原料，之后研究同事将这些粪便冷冻起来，用金属工具将其制作为刀片。但当他们试图这把粪便刀切割猪皮的时候，刀片仅在肉皮上留下棕色痕迹（融化的粪便），梅廷表示，通过实验证实，如果将自己的粪便冰冻起来制作一把刀具，这种想法是站不住脚的。

3、吃蝾螈的植物

食肉性北方猪笼草（Sarracenia purpurea）能够将粗心的昆虫诱捕在它的球形叶子中，并逐渐消化昆虫的营养，2019年初，科学家吃惊地发现猪笼草会吞食蝾螈，一组研究人员在安大略阿尔冈昆省公园采集了几百株猪笼草样本，发现大约20%的植株中至少有一只小蝾螈，而一些植株同时捕获了几种两栖动物，部分被诱捕蝾螈淹死，部分被饿死，一旦它们死亡，大约10天就会身体组织腐烂。研究小组评估称，这些贪婪的植物每年会吞食该沼泽地区5%的小蝾螈。

4、舌头具有鼻子的嗅觉

不，这并不意味着人们应该弯下腰舔花，但是我们的味觉和嗅觉可能比想象的更加纠纷，2019年4月发表的一项研究中，科学家在实验室培育的人类味觉细胞接触气味分子，发现这些细胞对气味的反应与鼻腔中的嗅觉细胞相同，当气味分子接触味觉细胞时，化学物质就会进入细胞表面受体。在人体内气味和受体之间的相互作用通常会在细胞内引发连锁反应，向大脑发出信息。

5、吸血树从邻居树桩吸收营养

在新西兰森林深处，一个不起眼的树桩紧紧吸附着邻近针叶树的根部，像吸血鬼一样不断吸收来之不易的水分和养分，科学家在新西兰徒步时偶然发现这种吸血树，当时它被数百棵新西兰松树包围着，新西兰松树是一种高度达到50米的针叶树。通常在白天，高耸的新西兰松树将水分从树根注入树叶，到了夜晚，像吸血鬼一样的矮树桩将邻近的新西兰松树根部剩余的水分和养分抽吸到自己的根部。研究报告作者、新西兰奥克兰理工大学副教授塞巴斯蒂安·卢辛格（Sebastian Leuzinger）称，也许我们不应该将树木当作个体进行研究，而应当将森林作为一种超有机体。

6、使水汽化的声音

如果科学家向一股水流发射X射线激光，它会发出声音吗？是的，2019年，研究人员仅用该装置就创造出可能最响亮的水下声音。在真空室里，X射线激光的脉冲光束与极薄水射流相撞，瞬间将射流一分为二，并使两侧的液体水蒸发。压力波从接触点开始扩散，并释放出270分贝的声音。

7、黑洞能蒸发吗？

著名理论物理学家、宇宙学家斯蒂芬·霍金（Stephen Hawking）曾预言称，黑洞不仅将天体吸入其深处，而且还向太空喷射粒子。他建立了一个理论，认为这些粒子缓慢剥离黑洞的质量和能量，直到黑洞最终消失，但是物理学家从未想过他们能证实这一点。

2019年，一支研究小组在实验室试验中发出了这种难以捉摸的霍金辐射，他们从一股极冷的气体流中创造了一个“瀑布”，来模拟黑洞视界，即任何事物都无法逃脱的无形边界。注入气体的量子声波如何插入到附近的“溪流”，可能会从瀑布中流出，但瀑布中的声波会被溪流捕获，逃逸的声波可以被视为类似从黑洞中逸出的光粒子，从而表明霍金的理论是正确的。

8、蚊子不喜欢史奇雷克斯音乐

2019年3月，一项最新研究表明，雌蚊子并不喜欢史奇雷克斯摇滚音乐，研究人员进行了特殊试验进行验证，雌蚊子听10分钟的史奇雷克斯类型乐曲《可怕的怪物和可爱的精灵》，结果它们吸血和交配次数明显减少。据悉，他们进行这项试验的目的是希望知道噪杂的音乐是否可以作为杀虫剂的“环保”替代物，来控制的行为。研究小组称，噪杂吵闹的摇滚乐曲可能分散了蚊子的注意力，使它们无法寻找附近的食物来源和潜在的交配伴侣。

9、准粒子

2019年，物理学家可能发现一种奇特的粒子——准粒子（odderon），这是一种本不可能存在的粒子，像电子和质子这样的粒子可能会在周围停留很长一段时间，而准粒子则会忽隐忽现。上世纪70年代，科学家首次预测了准粒子的存在，他们认为质子和反质子的激烈碰撞过程中，当被称为夸克的微小粒子以奇数释放时，这些神秘粒子就会出现。研究人员在大型强子对撞机上实现粒子相互碰撞，重现了几十年前的构想。研究小组发现，质子之间的碰撞方式与反质子相比，存在一些奇怪的差异，而准粒子的存在或许可以解释这种差异存在的原因。

10、欧不裂之谜

欧不裂（Oobleck）是一种非牛顿流体，不易划分为固体或者液体，是一种独特的粘稠物，能液体一样流动，当你用手轻轻触摸时，它像牛奶一样丝滑柔软，而快速撞击它时，就像碰撞在一块冷冻的肉上，实际上欧不裂是玉米淀粉和水调和而成的一种特殊物质。在一个新的计算机模型帮助下，可以预测该奇怪物质将如何对各种作用力作出反应。科学家使用该模型模拟欧不裂被挤压在两个板子之间、被空中抛物击中或者被虚拟车轮碾压时的反应，希望找到这种物质的创新用途，例如：暂时填补主要道路上的危险坑洼。