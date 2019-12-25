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华为MateBook D Windows锐龙版开启预售，3899元起

2019/12/25 10:28:06来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家12月25日消息 据华为商城官方消息，华为MateBook D Windows锐龙版今日开启预售，预约价格为3899元起。

据了解，华为MateBook D Windows锐龙版共有14英寸和15.6英寸两个版本，采用1920×1080分辨率的IPS屏幕，比例为16:9，色域为45%NTSC。硬件方面，采用AMD锐龙5 3500U处理器，全系采用PCIe SSD，最高搭载16GB内存。

续航方面，该系列笔记本采用65W USB-C口袋式充电器，轻巧便携；华为MateBook D 14充满电可以播放约9.5小时1080P本地视频，官方称30分钟可以充电约46%（华为MateBook D 15在30分钟可以充电约53%）。

其他方面，华为MateBook D笔记本具有合二为一的指纹开机键、隐藏式摄像头、多屏协同等功能。

价格方面，华为MateBook D 14的R5+8GB+512GB价格为3899元，华为MateBook D 15的R5+8G+256G SSD+1T HDD价格为3899元，华为MateBook D 15的R5+16G+256G SSD+1T HDD价格为4199元。

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关键词：华为MateBook D

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