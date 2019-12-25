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被投行看好，AMD股价再创收盘新高市值超500亿美元

2019/12/25 10:50:41来源：TechWeb作者：宋星责编：嗜橙评论：

12月25日消息，据国外媒体报道，AMD股价周二上涨2.38%至46.54美元，再次创下历史收盘新高。

▲AMD股价表现

此前加拿大皇家银行上调了AMD目标价。去年同期AMD股价约16美元，这一年涨幅接近200%。

AMD产品方面进步非常大。本月早些时候，AMD高级副总裁Forrest Norrod在一个公开活动上表示，我们做梦都没有想到能够领先英特尔。

AMD已经发布了采用7nm工艺产品。比如AMD锐龙Threadripper系列，采用7nm“Zen2”内核架构，拥有多达88条PCIe 4.0通道和140MB/144MB高速缓存。

在14nm之后的节点上，英特尔遭遇了一些问题。此前，英特尔的首席执行官也非常坦率地讨论了10nm的问题所在。

另外，英特尔还遇到个人电脑CPU发货延迟问题。上月，英特尔表示，为了应对持续强劲的需求，我们投入了创纪录的资本支出以增加今年14纳米晶圆的产能，同时持续增加10 nm的产能。除了扩大英特尔自身的制造能力，我们也增加对代工厂的利用。

AMD目前市值约540亿美元；英特尔市值约2584.34亿美元。受AMD带动，纳斯达克指数微幅上扬至8,952.88点，涨幅0.08%。

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关键词：AMD

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