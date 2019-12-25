公安部：“云剑”行动以来，网络套路贷下降超七成

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IT之家12月25日消息据@中国警察在线消息，“云剑”行动以来，全国公安机关共打掉套路贷团伙4205个，抓获嫌疑人4.1万名，破获各类案件5.8万起，查缴涉案资金577亿元。据监测显示，套路贷网络平台下降了77%。
比如：江苏泰州打掉了放贷913万人次的虞某云套路贷团伙，抓获嫌疑人196名，查扣涉案资产22.1亿元；河南焦作打掉了以新三板公司为掩护的贾某套路贷团伙，抓获嫌疑人410名，查扣涉案资产9.2亿元。
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