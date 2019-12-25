IDC发布Q3中国可穿戴设备出货量：小米、华为、苹果前三

IT之家12月25日消息 昨日IDC发布《中国可穿戴设备市场季度跟踪报告，2019年第三季度》，显示2019年Q3中国可穿戴设备市场出货量为2715万台，同比增长45.2%。

在品牌方面，小米、华为、苹果占据2019年Q3中国可穿戴设备市场出货量的前三位。小米手环4本季度大规模出货，帮助小米稳坐市场第一的位置。华为依然是本季度同比增长速度最快的厂商，新推出的华为手环4e和儿童手表帮助其实现同环比双增长。苹果手表和耳机均呈显著增长趋势，出货量排在第三位。

此外，IDC表示随着第三季度的暑期和开学期，步步高旗下的小天才迎来儿童手表的热卖旺季，稳居儿童手表市场第一。奇虎360在收购Kido之后，仍以360为主力出货品牌，目前排在第五位。

IDC也对未来5年的市场进行预测，据报告显示到2023年，中国可穿戴设备市场出货量将接近2亿台。产品方面，耳戴式可穿戴设备和腕式可穿戴设备（手环和手表）未来将并列成为市场上的主流形态，且耳戴式可穿戴设备未来将占据整体市场的一半。

功能方面，LTE版本将逐渐增加，预计到2023年将有28%的成人手表具有独立通讯功能；耳机也将逐渐配备独立计算芯片。可穿戴设备将更多的接入IoT生态平台，通过和家庭、移动及车载智能设备的连接，为用户提供随时随地的无缝连接体验。