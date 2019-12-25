王思聪自己筹钱取消限高令，港媒曝其母帮儿子还债

12月24日，王思聪涉案的三个服务合同纠纷案件撤回，上海市静安区人民法院对其发布的三个限制消费令也已撤销。王思聪已经在12月2日和发起仲裁的嘉兴璟字悌为股权投资基金合伙企业达成和解协议，王思聪履行了和解协议约定的第一笔款项5000万元。有媒体采访到接近万达的消息人士，其表示，上述还债款项应该是由王思聪自己想办法筹措的，“万达集团与此没有任何关系。”

此外，也有港媒采访到王思聪好友，回应称是王思聪的妈妈林甯看不过眼老公没出手，自己拿了一亿出来给儿子还债。但截至目前为止，王思聪还有1.1亿元需要支付给嘉兴璟字悌为，但这笔剩余款项支付期限尚未届满。

据悉，北京市第二中级人民法院于2019年11月04日立案执行申请人嘉兴璟字悌为申请执行王思聪国内非涉外仲裁裁决一案，因王思聪未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务，因此北京市第二中级人民法院对其采取了冻结账户存款、查封房产、车辆、限制高消费等执行措施。11月19日，王思聪被北京市第二中级人民法院发布限制消费令。此事在网络也引起了热议，很多网友开玩笑表示王思聪今后只能坐私人飞机。但前不久王思聪现身日本滑雪游玩，也让不少网友觉得有争议，在被限高的期间是否能前往海外，法院解释道因为申请人未向二中院申请对被执行人采取限制出境措施等因素，所以二中院未对王思聪采取限制出境措施及纳入失信被执行人名单措施。但此事仍很多地方让人不是很能理解。但就“限高”此事，王思聪担任董事长的北京普思投资公司曾发表声明称：“王思聪先生正在全力应对，已有解决方案，我们完全有能力尽快自己解决问题。”