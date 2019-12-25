斯坦福最新研究：分析师等高薪高学历职位受AI影响最大

“什么样的工作会被人工智能替代？”

这可能是在各大媒体头条中最常见的问题之一。随着近年来人工智能的兴起，其应用也逐渐渗透到各个领域当中，在一系列有价值的任务中人工智能往往可以取得超人般的表现，这引发了人们对于“未来工作”讨论的兴趣，当然也引发了一系列焦虑：我的工作会被取代吗？

然而，人工智能对劳动力市场的影响很难得到具体解读。人们对于这一话题的讨论，往往掺杂了较多的主观色彩，甚至与自动化混为一谈。

人们普遍认为，人工智能会取代那些工作重复度高的、对教育程度要求较低的低薪职业，最常见的比如售票员、工厂工人等等。

事实上，低薪职业更可能是被自动化取代的工作。而人工智能对于职业市场的影响则是另一番景象。

布鲁金斯学会(Brookings Institution)利用斯坦福大学一位博士生Michael Webb的新型研究成果，通过量化AI专利和工作描述中重叠的词汇来评估未来AI对于工作的影响。

Webb使用一种算法提取了8000个动宾对，例如“诊断疾病”或“识别飞机”，并测试这些动宾对出现在专利标题中的频率。有了这些动宾对，Webb就转向了美国劳工部O*NET数据库中包含的职业信息，找到了文本的重叠部分，从而探寻人工智能对于劳动力市场的影响。

结果发现，对教育程度要求较高的高薪职业反而受到AI的影响最大。这也正是自动化与人工智能的区别。

Webb的完整研究过程：

https://web.stanford.edu/~mww/webb_jmp.pdf

AI对高薪职位的影响较大？

人工智能几乎可以影响每个职业群体的工作，在Michael Webb分析的769份职业描述中，有740份与人工智能专利包含的词汇重叠，这意味着至少有一种或多种工作可以由人工智能完成。

Webb的AI职业影响预估表明：对教育程度要求较高的高薪职业反而受到的影响最大。

高学历受AI影响较大

上图表明，与受教育程度较低的群体相比，拥有学士学位以及受到更高等教育的群体更可能被人工智能影响。

高薪水受AI影响较大

这张图也表明了类似的情况，即工资较高的职业(向右)受到人工智能的影响要大得多。曲线在90%的位置达到峰值，这表明，虽然中上等职位可能受到人工智能的影响，但像CEO这样最顶尖的职位依然没有那么容易被替代。

代表职业的平均薪资以及AI对相应职业的影响

上表列出了一些职业、薪资以及人工智能的影响系数。与传统的自动化分析相比，AI对于一些高薪职业的影响十分瞩目，例如经理、主管和分析师等。这些职业的角色通常是分析型或监督型的，似乎会参与大量以模式为导向的工作以及一些预测工作，因此可能较为容易受到人工智能数据驱动的影响，尽管这些职位在早期的分析中相对“免疫”。

▲美国工作份额受AI影响的程度

数据表明，受AI影响最大的高薪职位仅占美国工作份额的17.8%，而大部分工作岗位不会或只有较低概率受到AI的影响。

此外，商业科技行业无疑会受到更多的影响。人工智能对规模较小、收入较高的高科技或专业行业及其工人的影响最大。例如，管理采购的专业服务公司可以使用人工智能系统优化供应订单的速度，并消除跨部门的重复采购。

最后从性别来看，由于在美国男性从事科技相关的专业领域的比例高于女性，因此他们从事的职业受AI影响的程度要高于女性。

AI对于职业的影响很难预估

人工智能领域在不断的变化和发展，全面分析人工智能的挑战在于，无法凭借技术的单一定义来确定其操作和能力。

例如，机器学习(ML)——目前大多数人工智能所依赖的统计学分支，它可以简单地定义为计算机使用算法在大量数据中找到统计模式，然后利用这些模式进行预测。这种统计模式的发现已经存在了几十年，但这个领域也在迅速发展。

近年来，随着计算机速度、数据收集和存储方面的进步，改进的算法数量激增，推动了图像识别、语音解释、偏好预测、自主和决策支持等应用程序的改进。这种应用程序的爆炸式增长正在不断地改变ML的性质和边界，增加了定义和分析AI的难度。

▲随着时间增长，机器学习方面的专利数量激增

人工智能提出了一系列更具挑战性的问题。即使将当前分析的范围缩小到ML应用，对劳动力的人工智能分析也必须应对大量相对较新的、难以识别的技术，这些技术尚未被企业广泛采用，也尚未在经济中广泛应用到实际应用中。

在AI对职业影响的预估方面，除了AI的发展速度之快，其对于人类工作的影响也很难定性，更多的是专家的经验之谈。布鲁金斯学会之前曾发表一份关于自动化的报告，解释了如何对公认的技术进行评估，报告中表示，“在确定工作中最容易受到特定技术的影响时，很大程度上依赖于专家的经验。”

报告地址：

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2019/01/2019.01_BrookingsMetro_Automation-AI_Report_Muro-Maxim-Whiton-FINAL-version.pdf

总结

布鲁金斯学会表示，人工智能取代一些报酬丰厚的人类预测工作是必然的，甚至人工智能还有可能为人类创造全新的工作。

总而言之，尽管这份报告预测了人工智能会对哪些行业造成影响，但具体会造成怎样的影响依然处于未知。

目前，我们可以了解到，人工智能与自动化存在很大差异，二者影响的职位也不同。

未来还需要更多定性的研究以及专家的经验之谈，才能更精确的梳理出人工智能的特殊天赋以及对人类职业及生活的影响。