中国应用在印度主导力下滑：前200大应用占比跌破40%

北京时间12月25日消息，一段时间以来，来自中国开发商的应用在印度应用商店越来越受欢迎。去年，在前100大印度Android应用中，有多达44款来自中国公司。

然而，随着印度本土开发商奋起直追，印度应用市场的格局在今年发生了变化。根据应用分析和营销公司AppsFlyer发布的报告，印度应用整体上来说重新夺回了他们的地位。

AppsFlyer分析了印度今年第二季度和第三季度的65亿次应用安装。报告显示，今年第二季度和第三季度，在印度版Google Play和苹果App Store商店中的前200大应用中，41%由印度开发商和本土公司开发，高于去年的38%。另一研究公司App Annie的数据也证实了这一说法。

“印度应用占比的小幅提升主要抢占了中国应用的占有率。中国应用失去了领导地位，占比从去年的43%降至38%。中国和印度的应用合起来总计占据了印度应用的近五分之四(79%)。”报告称。

中国应用在印度前200大应用占比降至38%

AppsFlyer称，印度应用的崛起源于许多印度公司在过去一半时间内推出了支付、游戏、新闻以及娱乐应用。印度拥有逾4.5亿智能机用户，维持了相对宽松的法律以支持开放的市场，顺理成章地成为了全球开发者竞相争夺的市场。

不过报告指出，中国开发商并没有放弃，继续在每一个应用类别展开“令人印象深刻”的争夺。包括小米、字节跳动在内的许多中国公司已将印度列为了最大市场之一。例如，抖音海外版TikTok已经在印度积累了逾2亿用户。小米在印度智能机市场占据领先，正快速为印度用户建立一套服务组合。本月稍早时候，小米在印度推出了一款借贷应用。

在小白用户中推广应用并非易事，大多数用户的经济承受能力较低。旅游应用开发商必须在每次用户应用安装上投入大约170印度卢比(约合2.4美元)，餐饮应用开发商每次花费138印度卢比(约合1.9美元)，游戏应用开发商每次花费13.5印度卢比。尽管开发商投入了营销费用，但是这些应用第一天的留存率只有23.4%，30天后会大跌至2.6%，但分别好于去年的22.8%、2.3%。