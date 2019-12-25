世上还是妈妈好！国民老公王思聪又回来了

5000万，半个小目标。

这是王思聪履行跟嘉兴璟字悌为和解协议约定的第一笔款项。

为此，嘉兴璟字悌为向北京市二中院提交解除查封、冻结、限制消费措施的申请；而在昨天，王思聪涉案的三个服务合同纠纷案件撤回，办案法院--上海市静安区人民法院对其发布的三个限制消费令也已撤销。

国民老公王思聪，又回来了？

王思聪限制消费令撤销

北京市第二中级人民法院官微于昨日下午发微博表示：王思聪仲裁纠纷一案已在北京二中院和解解决，二中院将对该案作结案处理，并陆续解除对被执行人王思聪采取的执行措施。

今日上午，北京市第二中级人民法院官微再发微博，表示北京二中院涉王思聪执行案和解。

北京市第二中级人民法院表示，该案经双方当事人积极协商，已于2019年12月2日达成执行和解协议，被执行人某文化发展中心、王思聪已履行了和解协议约定的第一笔款项5000万元。目前，和解协议约定的剩余款项支付期限尚未届满；二中院在执行过程中，鉴于及时采取了冻结账户存款、查封房产、车辆、限制高消费等执行措施以及被执行人按时申报财产、积极与申请执行人协商；同时，申请人未向二中院申请对被执行人采取限制出境措施等因素，故二中院未对王思聪采取限制出境措施及纳入失信被执行人名单措施。

与其同时，上海市静安区人民法院对王思聪发布的三个限制消费令也已撤销。这三份限消令的申请人分别为沈阳市睿凡传媒有限公司、成都柿子君文化传媒有限公司、西安北国文化传媒有限公司。

王健林没有出手，还是妈妈好

近几个月来，王思聪轮番陷入纠纷，投资接连遇挫。

面对王思聪的困境，与王思聪进行过隔空大战的孙宇晨还曾在微博上高调发声，表态要帮王思聪把债给还了。

爱蹭热点的孙宇晨要用祖传百万替王思聪还债？这显然不会被大众认可，吃瓜群众们的关注点在于：这钱，王健林会不会帮忙？也因此，在王思聪还债5000万的消息传出后，有人讨论是否是王健林和万达出手相助。

要知道，此前在谈到王思聪的时候，王健林曾说给了5个亿的零花钱，并且允许他失败两次，“你亏掉我再给你，第二次再失败，对不起，老老实实回来上班。”

对此，有接近万达的消息人士向媒体表示，还债款项应该是由王思聪自己想办法筹措的，“万达集团与此没有任何关系。”

事实上，此前在11月14日，大连万达集团高层在香港召开的会议上表示，公司对董事长王健林之子王思聪任何债务均未提供担保，与其控制的企业没有任何资金往来。

王健林没有出手，这钱从何而来？

有中国香港媒体采访了王思聪的一位好友，据其透露，这钱应该是王思聪的母亲林甯出手相助。据说，林甯看不过眼王健林不出手，因此自己掏了一个亿来帮儿子还债。该报道称，万达是一家上市企业，由于涉及股东利益，王健林不能高调地去替王思聪还债，相比之下，林甯也拥有较强的财力，没有这方面的顾虑。

世上还是妈妈好啊，出手就是一个亿的“小目标”。

该消息目前并未得到证实。

王思聪还欠1个多亿

尽管港媒报道说林甯给了一个亿让王思聪还债，但到目前为止，王思聪似乎只还了5000万。

据南都报道，11月4日，王思聪以及珺娱被北京市第二中级人民法院列为被执行人，执行标的1.5亿余元。随后北京二中院于11月19日向王思聪下达了限制消费令，申请执行王思聪国内非涉外仲裁裁决，因他未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务，被采取限制消费措施，申请人为璟字基金。

鉴于王思聪已经支付了5000万，应该还有1亿待支付；与此同时，上海静安区人民法院对王思聪发布的三个限制消费令也已撤销，但并不清楚是否已经还款。

就问问妹子们，你们现在要跟他“复婚”了吗？半个月前，他可是带了新女友去日本滑雪。