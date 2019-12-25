腾讯揭秘《王者荣耀》AI 如何击败职业选手

在今年八月份于吉隆坡举办的王者荣耀「世界冠军杯」半决赛的特设环境中，腾讯AI Lab与天美工作室合作开发的策略协作型AI「绝悟」一经亮相就在与职业选手的5V5对抗游戏当中获得胜利，而在同年的上海ChinaJoy现场，「绝悟」也开放了和业余选手1V1竞争的体验测试，四天一共进行了2100场对抗，最终取得了99.8%的胜率。

最近腾讯AI Lab和天美工作室联合发表了一篇论文，详细揭秘了「绝悟」取得不败战绩背后的开发故事。

正如研究人员在论文当中指出的那样，《王者荣耀》这类实时战略MOBA游戏不同于传统棋盘游戏和雅达利游戏，前者需要更高难度的复杂操作，所处的游戏环境也会更加复杂。以《王者荣耀》为例，一局游戏当中可能会涉及10 ^ 600种游戏可能性以及10^18000种可能的游戏操作，并且这还只是基础，AI还需要在MOBA游戏当中发动GANK、防御、诱导对手、补刀等，而且还可能涉及到复杂的技能连招。

腾讯的研究人员通过系统编码图像特征和游戏状态信息，将游戏中的不同单元和敌方目标以数字的形式表示，这一框架在总共60万个处理器和1064张显卡（包括NVIDIA Tesla P40s和NVIDIA V100s）上运行，处理了16000个包含非隐藏的单位属性和游戏信息。而训练一名英雄需要用到48块显卡和18000个处理器内核，系统将以每秒80000个样本的速度进行持续训练。目前该系统的训练量已经相当于人类花费500年所积累的经验。

根据研究人员的说法，「绝悟」在经过系统训练80个小时之后便已经「出师」，但其实在经历了30个小时的训练之后，「绝悟」就已经具备了打败排位前1%玩家的能力。经历完整训练的AI将能够在0.1秒内做出反应，这已经相当于一个顶级业余选手的反应。

在和真实玩家的较量中，尽管对手是经验丰富职业选手，但「绝悟」还是取得了场均五个击杀，而场均死亡仅1.33的数据。而在今年的ChinaJoy活动现场，「绝悟」一共与现场玩家进行了2100场1V1对战，胜率高达99.81%，其中AI控制的八名英雄中，更是有五名取得了100%的胜率。

腾讯研究人员表示，他们计划在不久的将来将其框架和算法开源，以促进对《王者荣耀》等复杂游戏的研究发展。