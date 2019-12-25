三百六十行，行行出网红：隐含哪些商业逻辑？

“您好，可以麻烦您帮我投一下票吗？”

投票？什么鬼？现在坐网约车不是最后都要求给五星、给好评吗？难道司机师傅都换了爱好，开始玩票了？

这是近日懂懂笔记在搭乘网约车时频频遇到的场景：上车后不久，司机师傅会一边聊天一边提出要求，希望在网约车APP上帮他投上一票，“我们最近参加了官方的小活动，需要乘客们的支持。”

在打开APP后，司机师傅给出了一串编号，表示在顶部点一下《出发吧师傅》的活动，输入编号就能够为其投票了，“才艺短视频您就不用看了，录得也不好，太难为情了。”

除此之外，司机师傅们还介绍，现在每天只能投一票，不过每天坚持投票的话，乘客还能得到官方提供的折扣券。

这种为网约车司机投票以及应援的活动，像极了大家熟悉的选秀，甚至还设有粉丝团选项，让司机们能拥有一个忠实的粉丝团体。

投票、粉丝、应援，这是在玩网红造星吗？

各行各业的人都有一颗“网红心”

“最近这活动挺火，周围熟悉的十几位同行都参加了。”

在帮一位极爱聊天的柳师傅投票后，懂懂笔记打开了活动的首页，发现人气榜单中有几位司机的支持率已经超过百万。而这位柳师傅只有区区万票的支持率，他表示自己并不奢望能脱颖而出，只是想挤进达人视频或人气榜单里面，“您不知道，我是真的喜欢唱歌呀！”

选择以唱歌作为才艺的柳师傅，每天都会在工作中为自己拉票。希望每一位乘车的乘客用手里的一票支持他。他的家人、朋友也不都遗余力地在朋友圈积极转发，为他做着宣传推广。

显然，这不是在玩票。

“才艺确实没有别人好，那些高人气的，很多是跳舞了得、唱功了得，太厉害了。”柳师傅笑道，尽管比上不足（比下也不有余），但他还是充满了自信，“有些同行唱歌五音不全的，居然也报名参加活动了，简直了。”

这样的行业选秀活动也成为司机师傅们茶余饭后的谈资，即便在给车子充电时，大家也会彼此交流心得，聊一聊日常拉票的经验。柳师傅告诉懂懂笔记，虽然大家都知道夺冠无望，但还是都会抱着娱乐的心态参与进去。

“有些同行即便不参加选秀，平时也会将工作中的乐事儿、烦恼录制成短视频，分享到平台上。”他示意懂懂笔记在短视频APP上搜索一下，找到了不少网约车师傅发布的短视频内容。除了工作种的故事之外，还有驾驶技术、躲避违章等干货分享。

不仅是网约车行业，短视频内容里还有出租车、公交车、拖挂车司机等分享的视频内容，“我看到大货车女司机分享的内容总会点赞，女人开大货车实在是不容易。”柳师傅表示，APP上还有很多从事木工、铁艺、陶瓷、维修、外卖、美发等工作的从业者，“可能因为工作内容引发了大家的好奇心，点赞的人也不少。”作为一名资深“抖友”，柳师傅坦言，看到些独具匠心的作品自己都会不自觉地点个赞，支持一下乐于分享的从业者。

聊到兴奋处，懂懂笔记再次问及他参与选秀活动的目的，柳师傅有些不好意思地说，“当然还是想红呀，有谁不想成为下一个手工耿或者华农兄弟？”

大量综艺和选修活动，让不少素人有了“一夜成名”的梦想。而不少互联网应用平台也开始关注三百六十行，甚至是在推动行行出网红的波澜，这些平台的成功之处是抓住了人们的哪些心理诉求？

改变命运OR轻松赚钱

“每天苦逼的干活，总得找点儿乐趣吧。”

在深圳盐田港，懂懂笔记见到了一位“达人”贾师傅。他是一名拖挂车司机，服务于盐田一家大型运输公司，平日与爱人一同跑货运，也就是俗称的“夫妻车”。

之所以称他为“达人”，是因为他和爱人发布的大货车短视频在圈内小有名气。目前他的视频账号每天都保持着更新，粉丝也都乐此不疲，每天看着这两口子在大货车上休息、唱歌、逗闷子，“一开始网上只有少数的大货司机在发短视频，后来看的人越来越多，不少司机就都跟风做了。”

贾师傅也是经过高人指点，了解到大量受欢迎的短视频标题是以美女大货车司机、美女特种车司机为主，后来就时不时让比他小六岁的爱人坐在货车驾驶座上，摆拍一些休息、唱歌、工作的场景，果然引流效果不错。

贾师傅毫不忌讳地表示，自己的确期盼着有朝一日能在网上红起来，“做大货司机太苦了，每个月只能回家几天，大部分时间都吃住在马路边了。”在他看来，成为网红之后的生活一定会比现在更加轻松，“你看网上的那些搞才艺的网红，谁不是在唱唱歌、跳跳舞，来个二人转，就能赚到可观的收入。”

成为网红，或者说成为想象中的网红，让贾师傅看到了一个新世界。他十分羡慕那些通过镜头赚到真金白银的网红达人，并坦言尽管什么行业都有不为人知的苦，但是如果能通过网络红起来，赚钱肯定都要比开大货容易很多。“我以前从没有想过能通过短视频和直播有外快挣，这才是难得的可以改变命运的机会！”

“网络赋予了大家平等成名的机会，我为什么不尝试一下改变自己的生活？”和贾师傅一样，想成为网红的某中学科任教师杨洁，最近正在为自己参加的一项网红选秀活动拼命拉票，寻求亲友的支持。

她平日里经常将一些有趣的解题过程拍成短视频，并发布到一些知名的平台上面，目标是有朝一日能和张雪峰一样成为教育领域的网红教师，“有网红身份的加持，即便是继续从事教育行业，收入也会更可观，谁不想过得殷实一些？”

在接触到的几位普通职场人士里面，可以看到他们的愿望有一个共同之处：即便自己无法像真正的网红那样依靠打赏、带货赚钱，起码也要让生活中多一些额外收入。

如今，越来越多的应用平台在迎合各行各业从业者的诉求，纷纷策划、举办、推广各类素人网红的选秀活动，也确实有一些普通人因此成名。同时，更多很多原本不关心相关企业的公众，也会因为选秀而了解到这些平台和服务。而众多选秀举措的背后，素人和平台谁才是最大的受益者？

想出名先拉票，转发平台赚流量

“拉票、转发，永远赶不上头部的（投票、播放）量啊，真的着急。”

顺德某餐厅的厨师罗穗，平日里也是一位短视频达人。他喜欢将做菜过程拍摄下来，上传到一些短视频平台上。不过，最近在参加一个影响力颇大的网红达人赛事时，他却感到一种挫败的滋味，“无论我如何拉票、宣传，视频播放量、投票量都比其他人差了很多。”

他告诉懂懂笔记，一开始参赛的时候，由于发动了所有的亲友和同事，他的排名曾一度名列前茅。但几天过后，自己就被新的参赛者压了下去，“我发动亲友圈，发红包继续让大家扩散和拉票，但每隔一两天，排名就会不断被别人超过。”

最终，罗穗无缘大赛的前十名。这让想当网红厨师的罗穗感觉无奈，他认为里面不少排名前十的达人，要么职业技能不如自己，要么视频拍摄技巧普普通通。在和周围玩端视频的朋友交流后，他甚至怀疑之前拉票、宣传过程，实际上都是主办方、短视频平台刺激公众转发、曝光为自己引流、拉新的伎俩。

“前十名是不是内定我不敢说，但我已经努力在给自己争取投票和播放量，结果都是给平台做了免费宣传。”在他看来，无论是选秀、内容创作、排名活动，最大的受益者还是流量平台。“能获奖的估计都不全是我们这样的平民主播，要么是职业网红，要么是平台自己的内部的内定。”

那么，罗穗的质疑到底是否存在？

“参赛者为了自己的名次拉票，自然会带来很多流量，拉来新的用户和新的关注者，这是平台做素人选秀的目的之一。”一位曾经长期承办流量平台活动宣传和执行工作的业内人士表示，以往是短视频、直播平台做活动，现在越来越多的应用平台搞起“素人或职业技能类选秀”，其实都是在争抢流量和用户，进行更多维度的营销宣传。

只要有参赛者就会有支持者。参赛者本身会给自己拉票、争取更多关注，而这些支持者能够影响到的熟人圈，就有可能主动或被动地成为各个平台的新用户、新流量。“很多参赛者发现自己的票数被赶超，就会想尽一切办法继续拉票。至于说参赛者的票数多少，后台也是可以操作的。”该人士表示，如今越来越多的应用平台让普通工作者、职场人士参与到网红选秀活动里，也是因为追求性价比——以更少的投入获取更多的流量。

素人参与的网红活动，有时候可能比请一些明星代言要更有“生命力”。“在‘我想红’的冲动下，原本不关注这些应用、这些平台的普通人，会激活周围的圈层，而他们大量的自我宣传、拉票举动，其实也是为做活动平台进行推广、行销和引流。”该人士表示，无论最后获奖者是谁，流量平台都能够赚足新的流量、用户和影响力。

那么，最终“成名”、获奖的参赛者，是否会是流量平台内定、刻意扶持的对象呢？该人士表示，“这不是不可能，关键要看流量平台的初衷和目的了，毕竟后台数据谁也看不到。”

当然，360行行行有网红，普通人想借网络成为网红，平台要借普罗大众扩大影响力，本都无可厚非。有些梦想，终究比没有强。只不过有一句话说得对：认真，你就输了。

结束语

公开数据显示，泛娱乐行业中仅有15~20%的头部网红能赚到钱，绝大部分网红表面看似很光鲜，实则和普通工薪层一样，都是为了生存努力坚持。日工作时长多于16小时的网红可谓比比皆是，累到健康下滑、疾病缠身的更不在少数。

可以说，每行都有每行的难处。普通职场人士若将短视频、直播等当作分享工作、分享生活的娱乐形式，让更多百姓了解自己的行业以及工作艰辛，自然是皆大欢喜。如果真想着“押注”一把一夜成名，那就真是“想的太多了”。